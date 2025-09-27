Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Real Madrid: Hạ gục hàng xóm Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Real Madrid giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Real Madrid mới nhất

Atletico đón chào sự trở lại của Alex Baena sau chấn thương cơ và ca phẫu thuật ruột thừa, nhưng tiền vệ này nhiều khả năng vẫn chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Jose Gimenez, Johnny Cardoso và Thiago Almada tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Alexander Sorloth trở lại sau án treo giò và dự kiến tái xuất ở đội hình chính.

HLV Simeone có thể tận dụng năng lượng của Conor Gallagher ở biên, trong khi Julian Alvarez – người đã ghi 4 bàn sau 6 trận La Liga – chắc chắn đá chính trên hàng công.

Về phía Real Madrid, Alexander-Arnold, Ferland Mendy và Antonio Rudiger vẫn ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Alonso vẫn có lực lượng mạnh. Dani Carvajal và Eder Militao dự kiến trở lại hàng thủ, trong khi Aurelien Tchouameni sẽ góp mặt ở tuyến giữa.

Jude Bellingham có thể phải ngồi dự bị do HLV Alonso muốn thận trọng sau khi anh vừa hồi phục chấn thương vai. Arda Guler nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò số 10.

Trên hàng công, Mbappe chắc chắn đá chính, Vinicius và tài năng trẻ Franco Mastantuono cũng sẽ góp mặt, đẩy Rodrygo xuống băng ghế dự bị cùng Bellingham và Eduardo Camavinga.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Real Madrid mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Real Madrid mới nhất

Atletico Madrid vừa trải qua một trận cầu kịch tính với Rayo Vallecano hôm thứ Tư, khi thầy trò Diego Simeone bị dẫn 1-2 ở những phút cuối, nhưng Julian Alvarez tỏa sáng với cú đúp rồi hoàn tất cú hat-trick, giúp đội bóng thủ đô lội ngược dòng giành ba điểm quý giá.

Đội bóng áo đỏ trắng hiện có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại sau 6 vòng La Liga, đạt 9 điểm và tạm xếp thứ 8, kém đội đầu bảng Real Madrid tới 9 điểm.

Atletico cũng vừa để thua Liverpool ở trận mở màn Champions League, khiến khởi đầu mùa giải trở nên thiếu ấn tượng. Tuy nhiên, một chiến thắng trong trận derby Madrid có thể trở thành bàn đạp để họ lấy lại khí thế.

Dưới thời Simeone, Atletico thường nổi bật ở hàng thủ, nhưng mùa này lại không như vậy. Họ đã thủng lưới 7 bàn sau 6 trận tại La Liga, và cũng nhận 3 bàn thua trước Liverpool, điều này là mối lo lớn khi chuẩn bị đối mặt với những ngôi sao tấn công như Kylian Mbappe và Vinicius Junior.

Ba trận derby Madrid gần nhất ở La Liga đều kết thúc với tỷ số 1-1. Atletico thậm chí đang bất bại trong 5 lần đối đầu Real tại giải VĐQG kể từ tháng 9/2022.

Trong khi đó, Real Madrid toàn thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, gồm 6 chiến thắng tại La Liga và 1 trận thắng ở Champions League trước Marseille.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, “Los Blancos” đã đánh bại Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol và Levante, giành 18 điểm tuyệt đối, hơn Barcelona 5 điểm (Barca vẫn còn một trận chưa đá gặp Real Oviedo).

Real Madrid vừa hạ Levante 4-1, trong đó Mbappe tiếp tục chói sáng với 9 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân mùa này.

Tuy nhiên, Real chưa thắng Atletico tại La Liga kể từ tháng 9/2022, và chỉ 2 lần giành chiến thắng trên sân đối thủ ở giải VĐQG kể từ tháng 11/2016.

Trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, Real sẽ còn 3 trận đấu: hai trận La Liga gặp Atletico và Villarreal, cùng trận Champions League gặp Kairat.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Real Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Real Madrid như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 0-2 Real Madrid

WhoScore: Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid Chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Real Madrid trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 27/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.