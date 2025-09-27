Quốc tế Nhận định, dự đoán Getafe vs Levante: Sa lầy trước tân binh Trận đấu giữa Getafe vs Levante giải La Liga diễn ra vào 19h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Getafe vs Levante mới nhất

Getafe tiếp tục không có sự phục vụ của Juanmi do chấn thương, nhưng nhìn chung lực lượng của họ khá đầy đủ.

Adrián Liso đang có phong độ cao với 3 bàn sau 5 trận và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Borja Mayoral trên hàng công. Mauro Arambarri cũng gây ấn tượng mạnh ở mùa này và chắc suất đá chính. Hàng thủ 3 người dự kiến gồm Djene Dakonam.

Bên phía Levante, Ivan Romero và Karl Etta Eyong đã ghi tổng cộng 6 bàn tại La Liga mùa này, sẽ tiếp tục là cặp tiền đạo chủ lực. Roger Brugué vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng nhiều khả năng vẫn giữ suất đá chính ở cánh.

HLV Calero được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình, nhất là khi không có ca chấn thương nào được ghi nhận sau trận thua Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa Levante sẽ có lực lượng đầy đủ trong chuyến hành quân đến Getafe.

Đội hình dự kiến Getafe vs Levante mới nhất

Getafe:

Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Levante:

Ryan; Toljan, Elgezabal, Moreno, Sanchez; Alvarez, Vencedor, Rey, Brugue; Eyong, Romero

Nhận định bóng đá Getafe vs Levante mới nhất

Getafe giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại sau 6 vòng đấu mở màn mùa giải, qua đó có 10 điểm và tạm đứng thứ 6, chỉ kém Barcelona (thứ 2) đúng 3 điểm.

Đội bóng áo xanh khởi đầu La Liga 2025-26 bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Celta Vigo và Sevilla, trước khi để thua Valencia 0-3 ngay trước kỳ tập trung ĐTQG tháng 9.

Ngày 13/9, Getafe trở lại quỹ đạo chiến thắng khi hạ Real Oviedo 2-0, nhưng sau đó tiếp tục thua Barcelona 0-3 (21/9) và vừa hòa Alaves 1-1 trên sân nhà hôm thứ Tư.

Mùa trước, Getafe cán đích ở vị trí thứ 13 La Liga, và rõ ràng họ còn nhiều dư địa để cải thiện. Những tín hiệu tích cực ở giai đoạn đầu mùa đang mang lại sự lạc quan cho HLV José Bordalás.

Lịch sử đối đầu cho thấy Getafe chỉ thắng 12/41 lần chạm trán Levante trên mọi đấu trường, nhưng họ từng thắng 3-0 trong lần tiếp đón đối thủ ở mùa 2021-22.

Trong khi đó, Levante đã đánh bại Getafe 3-2 tại vòng 3 Cúp Nhà Vua tháng 1/2023, nhưng tại La Liga họ chưa thắng Getafe kể từ tháng 12/2020.

Là nhà vô địch Segunda Division mùa trước, mục tiêu chính của Levante mùa này là trụ hạng. Tuy nhiên, khởi đầu mùa giải của họ khá khó khăn. Đoàn quân của HLV Julián Calero thua liền 3 trận trước Alaves, Barcelona và Elche, trước khi có được 4 điểm ở 2 trận sau đó (hòa Real Betis, thắng Girona).

Dẫu vậy, Levante vừa phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trên sân nhà trước Real Madrid, khiến chuyến làm khách tới Getafe hứa hẹn đầy gian nan. Lần gần nhất Levante thắng trên sân Getafe tại La Liga là tháng 10/2018.

Dự đoán tỉ số Getafe vs Levante mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Getafe vs Levante như sau:

Sportsmole: Getafe 2-1 Levante

WhoScore: Getafe 2-2 Levante

Getafe 2-2 Levante Chúng tôi dự đoán: Getafe 1-1 Levante

Xem trực tiếp Getafe vs Levante khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Getafe vs Levante trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.