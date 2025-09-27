Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Wolverhampton: Gà trống áp đảo Trận đấu giữa Tottenham vs Wolverhampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 28/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Wolverhampton mới nhất

Tottenham có thể nhận tin vui khi Dominic Solanke đã trở lại tập luyện sau chấn thương mắt cá và nhiều khả năng góp mặt trong danh sách thi đấu. Kota Takai (bàn chân) cũng sẵn sàng, trong khi Randal Kolo Muani (đùi) và Ben Davies (đầu gối) đang nỗ lực bình phục.

Tuy nhiên, Spurs vẫn thiếu Radu Dragusin, James Maddison (cùng chấn thương dây chằng chéo), Dejan Kulusevski (đầu gối) và Yves Bissouma (chưa rõ). Dù vậy, Richarlison gần như chắc chắn đá chính, bởi anh đã ghi 6 bàn tại Premier League vào lưới Wolves – con số cao nhất của anh trước một đối thủ, ngang bằng Leicester.

Phía Wolves, chiến thắng trước Everton phải trả giá bằng chấn thương bắp chân của Andre ở phút 87. Anh là một trong hai ca đau đầu với HLV Vitor Pereira, bên cạnh “bệnh binh” dài hạn Leon Chiwome (đầu gối). Nếu Andre không kịp hồi phục, Munetsi nhiều khả năng sẽ đá chính từ đầu.

Arokodare – với cú lốp bóng đẹp mắt vào lưới Everton – có thể tiếp tục được trao cơ hội ở hàng công, thay thế Jorgen Strand Larsen trong trận Premier League thứ hai liên tiếp.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Wolverhampton mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Wolverhampton Wanderers:

Sa; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, J. Gomes, Munetsi, R. Gomes; Lopez, Hwang; Arokodare

Nhận định bóng đá Tottenham vs Wolverhampton mới nhất

Tottenham đã không có thêm danh hiệu quốc nội nào kể từ trận chung kết Cúp Liên đoàn 2007-08, nhưng hành trình chinh phục giải đấu lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ của họ đã khởi đầu đầy thuận lợi hồi giữa tuần. Spurs gần như không cần bung hết sức vẫn dễ dàng đánh bại Doncaster 3-0.

Joao Palhinha và Brennan Johnson mỗi người ghi một bàn, xen giữa là pha phản lưới, giúp Tottenham có chiến thắng nhẹ nhàng. Dưới thời tân HLV Thomas Frank, đội bóng thành London đã nhanh chóng ổn định, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trận hòa đó thậm chí còn khiến nhiều CĐV hài lòng, khi Spurs ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để cầm chân Brighton 2-2 cuối tuần trước. Kết quả này giúp họ bằng điểm với Arsenal tại Premier League, chỉ kém về hiệu số.

Đáng chú ý, HLV Frank đã giành 10 điểm sau 5 vòng Premier League đầu tiên – gấp đôi số điểm mà người tiền nhiệm Ange Postecoglou có được trong 12 trận cuối cùng tại giải. Đây cũng là giai đoạn Tottenham phải làm quen với cuộc sống không còn Daniel Levy trên ghế lãnh đạo.

Một thống kê ấn tượng khác: Tottenham bất bại trong 15 trận sân nhà gần nhất ở Premier League khi đối đầu với đội đứng cuối bảng, thắng 12 trong số đó.

Nếu muốn tìm chút hy vọng, các CĐV Wolves có thể bám víu vào chi tiết kỳ lạ: 5 thất bại gần nhất của Tottenham trước đội cuối bảng Premier League đều đến từ những CLB bắt đầu bằng chữ “W” – gồm West Brom (3), West Ham (1) và Wigan (1).

Ngoài ra, Wolves vừa có niềm vui hiếm hoi khi hạ Everton 2-0 ở Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba nhờ các bàn thắng của Marshall Munetsi và Tolu Arokodare, qua đó giành vé vào vòng 4.

Tuy nhiên, tại Premier League thì tình hình rất bi đát: Wolves toàn thua cả 5 vòng đầu tiên và đang đứng bét bảng. Chỉ có Portsmouth (2009-10), Crystal Palace (2017-18) và Norwich (2021-22) từng toàn thua 6 trận mở màn trong lịch sử giải đấu.

Nếu bị dẫn khi hiệp một khép lại, Wolves sẽ lập “kỷ lục buồn”: 10 trận liên tiếp bị đối phương dẫn trước sau 45 phút – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Premier League. Dẫu vậy, họ lại thường thi đấu khó chịu trước Tottenham: thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất và chưa thua Spurs kể từ thất bại 0-1 tháng 8/2022 – ngày Harry Kane ghi bàn thắng thứ 250 cho CLB.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Wolverhampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Wolverhampton như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-0 Wolverhampton

WhoScore: Tottenham 2-0 Wolverhampton

Tottenham 2-0 Wolverhampton Chúng tôi dự đoán: Tottenham 3-1 Wolverhampton

Xem trực tiếp Tottenham vs Wolverhampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Wolverhampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 28/9, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.