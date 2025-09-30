Quốc tế Nhận định, dự đoán Pafos vs Bayern Munich: Ác mộng cho tân binh Trận đấu giữa Pafos vs Bayern Munich giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Pafos vs Bayern Munich mới nhất

Pafos mất hậu vệ phải Bruno do thẻ đỏ ở trận gặp Olympiacos, nhiều khả năng Ognjen Mimovic sẽ thay thế. Derrick Luckassen và David Luiz có thể đá trung vệ, trong khi Ivan Sunjic, David Goldar và Pepe sẽ hỗ trợ trung phong Landry Dimata.

Về phía Bayern, Harry Kane đã chạm cột mốc 100 bàn sau 104 trận – nhanh nhất lịch sử trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu – và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Ở vị trí hậu vệ trái, Raphael Guerreiro có thể đá chính khi Alphonso Davies vẫn vắng mặt. Joshua Kimmich chắc suất ở tuyến giữa. Jamal Musiala chưa hồi phục chấn thương nặng ở chân, vì vậy Serge Gnabry nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến Pafos vs Bayern Munich mới nhất

Pafos FC:

Michael; Mimovic, Luckassen, Luiz, Correia; Sunjic, Goldar, Pepe; Jaja, Dimata, Dragomir

Bayern Munich:

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Nhận định bóng đá Pafos vs Bayern Munich mới nhất

Pafos xứng đáng nhận nhiều lời khen khi cầm hòa Olympiacos, dù phải chơi thiếu người từ phút 26 nhưng đối thủ lại không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể. Trận hòa ấy mở đầu cho chuỗi ba trận giữ sạch lưới liên tiếp, trước khi họ thắng Omonia 2-1 cuối tuần qua.

Đội bóng của HLV Juan Carlos Carcedo hiện đứng thứ hai tại giải VĐQG Cyprus với 12 điểm sau bốn vòng, và cũng đang là đương kim vô địch khi lần đầu tiên lên ngôi mùa 2024/25. Nếu giành chiến thắng ở lượt trận này, Pafos sẽ có trận thắng thứ tư liên tiếp, đồng thời nối dài mạch toàn thắng trên sân nhà mùa này lên con số ba.

Pafos có thành tích ấn tượng tại đấu trường châu Âu khi chơi tại Alphamega Stadium: chỉ thua một trong 11 trận gần nhất, thắng tới tám lần.

Trong khi đó, Bayern Munich vừa có màn trình diễn áp đảo trước Chelsea, tạo ra bốn cơ hội rõ rệt và chỉ để đối thủ có duy nhất một cú dứt điểm trúng đích trong hiệp hai.

Dưới thời Vincent Kompany, hàng công Hùm xám đang thăng hoa, ghi ba bàn ở mỗi trận trong bảy trận gần nhất, với tổng cộng 28 bàn. Dù hàng thủ chưa thật sự chắc chắn – thủng lưới sáu bàn trong năm trận trước khi giữ sạch lưới Werder Bremen (4-0) – Bayern vẫn duy trì mạch thắng ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên Bayern chạm trán Pafos, nhưng họ bất bại trong 15 trận gần nhất ở Champions League khi gặp đối thủ mới (14 thắng, 1 hòa). Từ đầu mùa 2025/26, đội bóng nước Đức toàn thắng cả tám trận, đồng thời bất bại 15 trận liên tiếp nếu loại trừ Club World Cup. Trên sân khách, họ cũng không thua trong 14 trận gần nhất tại Đức và châu Âu, thắng 10.

Dự đoán tỉ số Pafos vs Bayern Munich mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Pafos vs Bayern Munich như sau:

Sportsmole: Pafos 1-5 Bayern Munich

WhoScore: Pafos 0-3 Bayern Munich

Pafos 0-3 Bayern Munich Chúng tôi dự đoán: Pafos 1-5 Bayern Munich

Xem trực tiếp Pafos vs Bayern Munich khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Pafos vs Bayern Munich trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.