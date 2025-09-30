Quốc tế Nhận định, dự đoán Bodo/Glimt vs Tottenham: Chủ nhà bất lực Trận đấu giữa Bodo/Glimt vs Tottenham giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bodo/Glimt vs Tottenham mới nhất

Tottenham tiếp tục thiếu vắng Dominic Solanke (mắt cá) và Randal Kolo Muani (chấn thương nhẹ ở chân) khi cả hai vẫn chưa kịp bình phục. Hậu vệ kỳ cựu Ben Davies (đầu gối) có thể trở lại, nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Ngoài ra, Spurs chắc chắn không có sự phục vụ của Dejan Kulusevski (đầu gối), James Maddison (dây chằng chéo), Radu Dragusin (dây chằng chéo), Kota Takai (bàn chân) và Yves Bissouma (chưa rõ lý do). Mathys Tel không có tên trong danh sách đăng ký, khiến Richarlison tiếp tục phải gánh vác hàng công.

Về phía Bodo/Glimt, trung vệ Brede Moe và cầu thủ chạy cánh Daniel Bassi dính chấn thương háng trong trận thắng Odds BK và nhiều khả năng vắng mặt. Đội trưởng Ulrik Saltnes cũng chưa chắc ra sân vì vấn đề sức khỏe.

Odin Bjortuft - người từng đá chính gặp Slavia Prague - có thể thay thế Moe, trong khi Ole Didrik Blomberg hoặc Mathias Jorgensen sẽ là phương án cho vị trí của Bassi.

Đội hình dự kiến Bodo/Glimt vs Tottenham mới nhất

Bodo/Glimt:

Lund; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Aleesami; Fet, Berg, Auklend; Blomberg, Hogh, Hauge

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha, Bergvall; Johnson, Richarlison, Odobert

Nhận định bóng đá Bodo/Glimt vs Tottenham mới nhất

Trên hành trình giành chiếc cúp châu Âu được mong đợi và tấm vé tham dự Champions League, Tottenham đã dễ dàng vượt qua Bodo/Glimt ở bán kết Europa League mùa trước, sau chiến thắng 3-1 tại Bắc London và tiếp đó là thắng lợi 2-0 trên đất Na Uy.

Khi HLV Postecoglou đã rời sang Nottingham Forest và chưa thể hiện được nhiều, Spurs giờ đây dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank đã khởi đầu chiến dịch Champions League 2025-26 bằng chiến thắng 1-0 trước Villarreal, nhờ pha phản lưới sớm của Luiz Junior.

Dù là một chiến thắng nhọc nhằn, kết quả này giúp Tottenham tiến gần đến cột mốc mà họ mới chỉ làm được duy nhất một lần trong lịch sử Champions League: thắng cả hai trận mở màn vòng bảng. Lần gần nhất Spurs đạt được điều này là mùa 2017-18.

Trên bình diện châu Âu, Tottenham chỉ thua một trong 13 trận gần nhất. Trước các đối thủ Na Uy, đại diện Bắc London cũng toàn thắng cả sáu lần gặp nhau. Hiện tại, họ đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Tuy vậy, trận hòa 1-1 với Wolverhampton – đội chưa có điểm nào trước đó – ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua có thể coi là thất vọng, cho dù màn ăn mừng cuồng nhiệt của Joao Palhinha sau bàn gỡ phút cuối đã che lấp phần nào nỗi buồn.

Trong khi đó, Bodo/Glimt - đội bóng từng bị Tottenham chặn đứng giấc mơ Champions League mùa trước – nay đã chính thức góp mặt ở sân chơi danh giá này sau khi đánh bại Sturm Graz với tổng tỷ số 6-2 ở vòng play-off.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, và họ cũng trở thành CLB nằm xa nhất về phía Bắc từng dự Champions League. Ở lượt trận đầu tiên, Bodo/Glimt đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi bị Slavia Prague dẫn 0-2 đến phút 74 nhưng kịp gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn của Daniel Bassi và Sondre Brunstad Fet.

Trận cầu kịch tính đó nối dài chuỗi 5 trận bất bại của đội bóng Na Uy. Họ cũng vừa vượt qua Odds BK tại Cúp QG Na Uy, nhưng chiến thắng ấy đã phải trả giá bằng những ca chấn thương đáng lo ngại.

Dự đoán tỉ số Bodo/Glimt vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bodo/Glimt vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Bodo/Glimt 1-2 Tottenham

WhoScore: Bodo/Glimt 1-3 Tottenham

Bodo/Glimt 1-3 Tottenham Chúng tôi dự đoán: Bodo/Glimt 0-2 Tottenham

Xem trực tiếp Bodo/Glimt vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bodo/Glimt vs Tottenham trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.