Quốc tế Nhận định, dự đoán Galatasaray vs Liverpool: Tấn công dồn dập Trận đấu giữa Galatasaray vs Liverpool giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Galatasaray vs Liverpool mới nhất

Galatasaray sẽ ra sân với nhiều gương mặt quen thuộc như bộ đôi cựu sao Man City Ilkay Gundogan và Leroy Sane. Tiền đạo Victor Osimhen cũng đã trở lại sau chấn thương hôm 26/9 và hướng tới lần đá chính đầu tiên kể từ 30/8.

Liverpool gần như không gặp vấn đề lực lượng, ngoại trừ trung vệ trẻ Giovanni Leoni. Tuy nhiên, với việc Ibrahima Konate sa sút phong độ, HLV Arne Slot có thể trao cơ hội cho Joe Gomez. Ở tuyến giữa, Alexis Mac Allister chưa đạt kỳ vọng và nhiều khả năng nhường chỗ cho Curtis Jones.

Trên hàng công, Hugo Ekitike trở lại sau án treo giò và có thể đá chính thay cho Alexander Isak – người khó đủ thể lực ra sân hai trận trong bốn ngày.

Đội hình dự kiến Galatasaray vs Liverpool mới nhất

Galatasaray:

Cakir; Sallai, Singo, Sanchez, Elmali; Torreira, Lemina; Sane, Gundogan, Akgun; Osimhen

Liverpool:

Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Gakpo, Wirtz, Salah; Ekitike

Nhận định bóng đá Galatasaray vs Liverpool mới nhất

Galatasaray sớm có bàn mở tỷ số trước Frankfurt ở phút thứ 8, nhưng họ lại bị dẫn ngược 1-3 khi hiệp một khép lại, qua đó rơi xuống vị trí áp chót bảng Champions League (thứ 35).

Dù vậy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được ghi nhận khả năng khởi đầu ấn tượng, khi đã ghi bàn mở tỷ số ở 19 trận gần nhất. HLV Okan Buruk cũng có cơ sở tin tưởng hàng công sẽ tiếp tục tỏa sáng, bởi Galatasaray đã ghi tối thiểu hai bàn trong 9/11 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu.

Thất bại trước Frankfurt là trận duy nhất họ không thắng từ đầu mùa, với 7 chiến thắng còn lại giúp Galatasaray bỏ xa Fenerbahce tới 6 điểm tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sân nhà, họ toàn thắng cả 3 trận, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Trong khi đó, Liverpool vừa bất ngờ để thua Crystal Palace 1-2 cuối tuần qua. Đáng lo ngại hơn, họ để đối thủ tạo ra tới 7 cơ hội nguy hiểm và có thể đã bị dẫn 3-4 bàn ngay hiệp một.

Hàng thủ Liverpool mùa này chưa chắc chắn, khi để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong 4/8 trận, chỉ giữ sạch lưới 2 lần. Tuy vậy, hàng công của họ vẫn giàu hiệu quả với ít nhất 2 bàn ở 5/8 trận.

Trận gặp Atletico Madrid ở lượt đầu Champions League, The Reds dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút nhưng vẫn cần tới bàn thắng phút bù giờ của Virgil van Dijk mới thắng 3-2. Trận thua Palace là lần đầu Liverpool không thắng mùa này, còn cả 6 chiến thắng trước đó đều chỉ cách biệt đúng một bàn.

Trên sân khách ở châu Âu, Liverpool hiếm khi hòa: họ chỉ có 1 trận hòa trong 39 chuyến làm khách gần nhất ở cúp châu Âu, còn lại thắng tới 25 trận.

Dự đoán tỉ số Galatasaray vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Galatasaray vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Galatasaray 1-2 Liverpool

WhoScore: Galatasaray 1-2 Liverpool

Galatasaray 1-2 Liverpool Chúng tôi dự đoán: Galatasaray 2-2 Liverpool

Xem trực tiếp Galatasaray vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Galatasaray vs Liverpool trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.