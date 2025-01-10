Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven: Bàn thắng muộn màng Trận đấu giữa Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven mới nhất

Leverkusen có nguy cơ mất thủ quân Robert Andrich (chấn thương háng) sau khi anh rời sân giữa trận gặp St. Pauli, trong khi Patrik Schick cũng phải ra nghỉ cuối trận vì nghi ngờ chấn thương gân kheo. Cả hai có thể cùng gia nhập danh sách vắng mặt với Exequiel Palacios (chấn thương háng, không đủ điều kiện thi đấu), Martin Terrier (gót Achilles) và Nathan Tella (đầu gối).

Malik Tillman – cầu thủ đã ghi hai bàn ở Bundesliga kể từ khi gia nhập từ PSV mùa hè này – hy vọng có dịp đối đầu đội bóng cũ. Ngoài ra, Alex Grimaldo, người lập công trong trận hòa Copenhagen, dự kiến tiếp tục ra sân khi đã ghi hai bàn và có một kiến tạo sau năm vòng Bundesliga.

Bên phía PSV, Ruben van Bommel – người ghi bàn danh dự ở lượt mở màn – đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và có thể nghỉ hết mùa. Ngoài ra, họ cũng không có sự phục vụ của Alassane Plea (đầu gối), Myron Boadu (gân kheo), Kiliann Sildillia (đùi) và có thể cả Sergino Dest, người cần được đánh giá thêm trước trận.

Ricardo Pepi và Anass Salah-Eddine cũng nằm trong diện nghi ngờ sau khi lần lượt rời sân vì chấn thương trong trận gặp Excelsior.

Trong khi đó, Ivan Perisic không ghi thêm dấu ấn nào cuối tuần qua, Joey Veerman tiếp tục tỏa sáng với lần góp công thứ sáu trong mùa (3 bàn, 3 kiến tạo) và đặt mục tiêu nâng cao thành tích tại BayArena.

Thủ môn Matej Kovar dự kiến sẽ bắt chính cho PSV dù anh hiện khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn từ Leverkusen.

Đội hình dự kiến Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven mới nhất

Bayer Leverkusen:

Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Tape-Kobrissa, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Tilman, Ben Seghir; Kofane

PSV Eindhoven:

Kovar; Junior, Flamingo, Gasiorowski, Obispo; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Til, Perisic

Nhận định bóng đá Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven mới nhất

Leverkusen tiếp tục hành trình hồi phục sau giai đoạn ngắn ngủi dưới thời Erik ten Hag bằng chiến thắng khó nhọc trước St. Pauli cuối tuần qua, qua đó nối dài chuỗi bất bại kể từ khi HLV Kasper Hjulmand lên nắm quyền.

Dù chưa có thêm trận giữ sạch lưới nào kể từ chiến thắng 4-0 trước Grossaspach ở Cúp Quốc gia Đức hồi giữa tháng 8, những người lạc quan vẫn tin rằng chuỗi trận bất bại sau thất bại trước Hoffenheim ở vòng mở màn Bundesliga là tín hiệu tích cực.

Hạ gục St. Pauli giúp Leverkusen bước vào cuộc đối đầu PSV giữa tuần này với thành tích năm trận bất bại, trong đó thắng ba và hòa hai, bao gồm kết quả hòa 2-2 trước Copenhagen hai tuần trước.

Leverkusen chưa từng thua trước một đội bóng Hà Lan sau bảy lần chạm trán, giành bốn chiến thắng và ba trận hòa. Đáng chú ý, chính đối thủ PSV từng bị họ đánh bại ở Đức và cầm hòa trên đất Hà Lan cách đây 31 năm.

Trong 12 tháng qua, Leverkusen cũng thắng 4-0 trên sân Feyenoord. Với chỉ hai thất bại sau 11 trận vòng bảng Champions League gần nhất, “Die Werkself” quyết tâm không để thua lần thứ ba ở sân chơi này.

Phía bên kia, PSV hành quân đến Đức với mục tiêu chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của thầy trò Hjulmand. Tuy nhiên, đội bóng Hà Lan đang phải gượng dậy sau thất bại bất ngờ 1-3 trước Union Saint-Gilloise ngay tại Eindhoven ở lượt mở màn, nơi họ để lọt lưới ba bàn trước khi Ruben van Bommel gỡ lại một bàn danh dự.

Trận thua đó đánh dấu hai thất bại sân nhà liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò Peter Bosz. Nhưng ở Eredivisie, PSV vừa tìm lại niềm vui chiến thắng bằng trận thắng 2-1 trước Excelsior, kéo dài mạch tám trận thắng sân khách liên tiếp – chuỗi trận bắt đầu từ mùa trước.

PSV bất bại trên sân khách kể từ tháng 3, khi thua Go Ahead Eagles, trong đó có trận hòa 2-2 trước Arsenal tại Champions League cách đây sáu tháng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng họ từng thua thảm 1-7 ở lượt đi vòng 16 đội.

Kể từ thất bại ấy, PSV đã thua hai trong ba trận Champions League gần nhất, và lịch sử đối đầu với các đội bóng Đức cũng không mấy khả quan: 14 thất bại và ba trận hòa sau 17 trận kể từ chiến thắng 2-1 trước Eintracht Braunschweig ở UEFA Cup năm 1977.

Chính vì vậy, cuộc chạm trán Leverkusen hứa hẹn hấp dẫn, khi cả hai đều là những đội dễ để thủng lưới. Với lối chơi tấn công cống hiến, PSV dự kiến tiếp tục mang đến thế trận đôi công tại BayArena.

Dự đoán tỉ số Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven như sau:

Sportsmole: Bayer Leverkusen 2-0 PSV Eindhoven

WhoScore: Bayer Leverkusen 2-1 PSV Eindhoven

Bayer Leverkusen 2-1 PSV Eindhoven Chúng tôi dự đoán: Bayer Leverkusen 2-1 PSV Eindhoven

Xem trực tiếp Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.