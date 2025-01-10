Quốc tế Nhận định, dự đoán Union SG vs Newcastle: Cú sốc phút cuối Trận đấu giữa Union SG vs Newcastle giải Champion League diễn ra vào 23h45 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Union SG vs Newcastle mới nhất

Union SG sẽ không có sự phục vụ của Mohammed Fuseini do chấn thương mắt cá, trong khi Raul Florucz bị treo giò.

Promise David đang có phong độ cao với 5 bàn sau 9 trận, anh nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng công cùng Kevin Rodriguez và Ousseynou Niang.

Rodriguez từng bị nghi ngờ về thể lực do dính chấn thương nhẹ, nhưng cầu thủ 25 tuổi này được kỳ vọng sẽ kịp bình phục để ra sân trước Newcastle vào tối thứ Tư.

Ở phía Newcastle, Tino Livramento sẽ vắng mặt sau khi phải rời sân bằng cáng vì chấn thương trong trận gặp Arsenal. Tình hình của tuyển thủ Anh gây lo ngại bởi anh từng gặp vấn đề nghiêm trọng với dây chằng chéo trước (ACL), khả năng phải nghỉ dài hạn là rất cao.

Jacob Ramsey và Yoane Wissa cũng tiếp tục vắng mặt do chấn thương, trong khi Fabian Schar và Lewis Hall vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Malick Thiaw và Sven Botman được dự đoán sẽ đá chính ở hàng thủ, trong khi Anthony Elanga và Kieran Trippier có thể trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Union SG vs Newcastle mới nhất

Union SG:

Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodriguez, David, Niang

Newcastle United:

Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon

Nhận định bóng đá Union SG vs Newcastle mới nhất

Union SG hiện là nhà vô địch Bỉ, họ bước vào trận đấu này sau chuỗi năm chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 3-1 ngay trên sân của PSV – gã khổng lồ Hà Lan – ở trận mở màn giai đoạn vòng bảng Champions League 2025-26.

“The Old Lady” lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng Champions League, nhưng mùa trước họ từng lọt vào vòng play-off knock-out Europa League, trước khi dừng bước với tổng tỉ số 2-3 trước Ajax.

Đội bóng của HLV Sebastien Pocognoli vừa giành chiến thắng 2-0 trước Westerlo tại giải VĐQG Bỉ hôm thứ Bảy, kết quả giúp họ đứng đầu bảng xếp hạng trong nước với 23 điểm, thành tích bảy thắng và hai hòa sau chín trận.

Union SG vẫn bất bại trên mọi đấu trường kể từ trận Siêu cúp Bỉ gặp Club Brugge ngày 20/7. Người hâm mộ của họ có quyền mơ mộng nếu đội bóng tiếp tục giành thêm chiến thắng ở Champions League vào thứ Tư tới.

Mùa giải năm nay, Union SG còn phải chạm trán Inter Milan, Atletico Madrid, Galatasaray, Marseille, Bayern Munich và Atalanta BC tại vòng bảng, hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn.

Về phía Newcastle, “Chích chòe” bước vào trận đấu sau thất bại đau đớn 1-2 trước Arsenal tại Premier League hôm Chủ nhật. Đoàn quân của Eddie Howe dẫn trước 1-0 đến phút 84 thì Mikel Merino gỡ hòa, trước khi Gabriel Magalhaes ấn định chiến thắng cho Arsenal ở phút bù giờ thứ sáu. Khởi đầu kém cỏi khiến Newcastle rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH Premier League với 6 điểm sau 6 vòng đấu.

Tại Cúp Liên đoàn Anh, Newcastle đã vượt qua Bradford City 4-1 trên sân nhà, nhưng lại để thua 1-2 trước Barcelona ở trận mở màn Champions League ngày 18/9. Marcus Rashford – cầu thủ khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United – ghi cú đúp ngay tại St James’ Park, còn bàn thắng muộn của Anthony Gordon chỉ mang tính an ủi.

Mùa giải 2023-24, Newcastle cũng góp mặt ở vòng bảng Champions League, nhưng đứng cuối bảng gồm AC Milan, Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund.

Dự đoán tỉ số Union SG vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Union SG vs Newcastle như sau:

Sportsmole: Union SG 1-2 Newcastle

WhoScore: Union SG 0-2 Newcastle

Union SG 0-2 Newcastle Chúng tôi dự đoán: Union SG 1-2 Newcastle

Xem trực tiếp Union SG vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Union SG vs Newcastle trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.