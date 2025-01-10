Quốc tế Nhận định, dự đoán Barcelona vs PSG: Quật ngã nhà vô địch Trận đấu giữa Barcelona vs PSG giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Barcelona vs PSG mới nhất

Lamine Yamal trở lại đội hình Barca cuối tuần qua và ngay lập tức ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Lewandowski ấn định chiến thắng trước Real Sociedad. Tuyển thủ trẻ này gần như chắc chắn đá chính khi đối đầu PSG.

Tuy nhiên, Barca mất cùng lúc năm trụ cột: Ter Stegen (lưng), Gavi (đầu gối), Joan Garcia (đầu gối), Fermin Lopez (lưng) và Raphinha (gân kheo). Sự vắng mặt của Raphinha mở cơ hội cho Rashford tiếp tục giữ suất trên hàng công.

Flick nhận tin vui khi Alejandro Balde sẵn sàng trở lại sau chấn thương gân kheo, nhưng Gerard Martin nhiều khả năng vẫn được giữ lại trong hàng thủ bốn người, với Szczesny bắt chính thay Ter Stegen và Garcia.

Trong khi đó, PSG tiếp tục không có Ousmane Dembele – chủ nhân Quả bóng vàng – do chấn thương gân kheo, dự kiến chỉ trở lại vào cuối tháng 10. Anh cùng các đồng đội Desire Doue (bắp chân), Joao Neves (gân kheo), Fabian Ruiz (cơ bắp) và đội trưởng Marquinhos (đùi) đều đang ngồi ngoài.

Tệ hơn, cả Vitinha và Kvaratskhelia đều dính chấn thương trong trận thắng Auxerre. Kvaratskhelia được lo ngại gặp vấn đề gân kheo nghiêm trọng, còn Vitinha được kỳ vọng kịp hồi phục theo thông tin từ Le Parisien.

Đội hình dự kiến Barcelona vs PSG mới nhất

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski

Paris Saint-Germain:

Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola

Nhận định bóng đá Barcelona vs PSG mới nhất

Đã hơn một thập kỷ kể từ lần cuối cùng Barcelona chinh phục châu Âu dưới thời HLV Enrique, và giờ đây, thời khắc để họ nâng cao chiếc cúp Champions League một lần nữa dường như đã đến. ĐKVĐ La Liga của Hansi Flick khởi đầu hành trình chinh phục bằng chiến thắng trọn vẹn.

Không có Lamine Yamal cũng chẳng thành vấn đề, khi Marcus Rashford – bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United – lập cú đúp ngay trên đất Anh, giúp Barca đánh bại Newcastle, biến bàn thắng muộn của Anthony Gordon thành vô nghĩa.

Chiến thắng tại St James’ Park là trận thắng thứ hai trong chuỗi năm trận liên tiếp của Barcelona, trước đó họ đã lần lượt vượt qua Getafe, Real Oviedo và mới nhất là Real Sociedad, qua đó trở lại ngôi đầu La Liga.

Lợi dụng cú sốc của Real Madrid khi để thua Atletico 2-5 trong trận derby, thầy trò Flick nắm lợi thế một điểm và kiểm soát vận mệnh ở giải quốc nội, nơi họ đang duy trì hiệu suất ghi bàn trung bình ba bàn mỗi trận.

Ở Champions League, Barca cũng luôn mang đến những bữa tiệc bàn thắng. Họ ghi ít nhất ba bàn trong sáu trên bảy trận sân nhà gần nhất tại giải đấu, nâng tổng số bàn lên con số khủng khiếp 75 bàn sau 17 trận tại Camp Nou.

ĐKVĐ PSG cũng mở màn chiến dịch mới theo cách ấn tượng. Vài tháng sau khi hủy diệt Inter Milan 5-0 ở chung kết, đoàn quân của Luis Enrique lại đè bẹp Atalanta 4-0, với bốn cầu thủ khác nhau lập công: Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Goncalo Ramos.

Nếu hạ gục Barca ngay tại Camp Nou, PSG sẽ lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu: ba trận thắng liên tiếp tại Champions League với cách biệt bốn bàn trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu này trở nên xa vời khi họ vừa thất bại 0-1 trước Marseille ở Le Classique, dù đã kịp trở lại quỹ đạo bằng chiến thắng 2-0 trước Auxerre.

Nhắc đến Barcelona và PSG, không thể bỏ qua cuộc “Remontada” kinh điển năm 2017. Song ở những lần chạm trán gần đây, PSG lại áp đảo, thắng Barca 4-1 ngay tại Camp Nou cả vào năm 2021 lẫn 2024. Nếu tiếp tục tái lập thành tích này, PSG sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử châu Âu thắng Barca ba lần liên tiếp trên sân khách.

Dự đoán tỉ số Barcelona vs PSG mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs PSG như sau:

Sportsmole: Barcelona 3-2 PSG

WhoScore: Barcelona 2-0 PSG

Barcelona 2-0 PSG Chúng tôi dự đoán: Barcelona 3-1 PSG

Xem trực tiếp Barcelona vs PSG khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs PSG trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.