Quốc tế Nhận định, dự đoán Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Hai bàn định mệnh Trận đấu giữa Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao mới nhất

Dortmund sẽ không có Julien Duranville (vai) và nhiều khả năng thiếu vắng Aaron Anselmino (cơ bắp). Emre Can cũng không kịp trở lại do chấn thương háng, còn Cole Campbell đang tham dự U20 World Cup.

Serhou Guirassy bất ngờ rút khỏi đội hình xuất phát trận gặp Mainz vì vấn đề thể lực và chỉ ngồi dự bị. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi này – người đã ghi 5 bàn sau 6 trận – được kỳ vọng sẽ đủ thể trạng ra sân ngay từ đầu. Karim Adeyemi cũng đang chơi ấn tượng với 3 bàn và 2 kiến tạo, nhiều khả năng góp mặt trên hàng công.

Phía Athletic, họ vẫn lo ngại về tình trạng của Nico Williams, ngôi sao tuyển Tây Ban Nha vắng mặt từ đầu tháng 9. Bốn cầu thủ khác gồm Alex Berenguer, Unai Egiluz, Mikel Vesga và Benat Prados đều đang chấn thương, trong khi Yeray Alvarez bị treo giò đến tháng 4/2026 vì vi phạm doping.

Nếu Nico Williams không kịp trở lại, Unai Gomez có thể được bố trí ở cánh trái, còn Gorka Guruzeta sẽ đảm nhận vị trí trên hàng công.

Đội hình dự kiến Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao mới nhất

Borussia Dortmund:

Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta

Nhận định bóng đá Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao mới nhất

Borussia Dortmund đã tham gia một trận cầu kinh điển ở vòng mở màn Champions League gặp Juventus, nơi hai đội cống hiến màn rượt đuổi ngoạn mục với tỉ số 4-4. Đáng tiếc cho Dortmund, họ dẫn 4-2 đến phút bù giờ nhưng lại để “Bà đầm già” ghi liền hai bàn trong những phút cuối, chỉ có thể ra về với một điểm.

Dortmund vẫn bất bại trên mọi đấu trường mùa này và vừa giành chiến thắng 2-0 trước Mainz 05 tại Bundesliga cuối tuần qua. Với 13 điểm sau năm vòng đấu (bốn thắng, một thua), đoàn quân của Niko Kovac đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Bayern Munich đúng hai điểm.

Đội bóng vùng Ruhr từng lên ngôi vô địch Champions League mùa 1996-97. Những mùa gần đây, họ thường xuyên hiện diện sâu ở giải đấu: tứ kết mùa 2024-25 (thua Barcelona) và á quân mùa 2023-24 (thua Real Madrid). Điều đó cho thấy Dortmund vẫn chưa có nhiều ký ức đẹp khi đối đầu các đội bóng Tây Ban Nha.

Ở vòng bảng mùa này, Dortmund sẽ lần lượt gặp Copenhagen, Manchester City, Villarreal, Bodo/Glimt, Tottenham và Inter Milan.

Về phía Athletic Bilbao, họ bước vào trận đấu sau thất bại 0-1 trước Villarreal tại La Liga. Tháng 9 vừa qua thực sự là khoảng thời gian đáng quên với đội bóng xứ Basque.

Khởi đầu mùa 2025-26 bằng ba trận thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis, nhưng Athletic sa sút thấy rõ khi để thua Alaves trên sân nhà ngày 13/9, sau đó thất thủ 0-2 trước Arsenal ở trận mở màn Champions League. Kể từ đó, họ chỉ giành một điểm sau ba vòng La Liga, hòa Girona và thua Valencia cùng Villarreal, tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Mùa trước, Athletic vào đến bán kết Europa League trước khi bị Manchester United loại. Giờ đây, họ trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2014-15. Sau Dortmund, họ sẽ gặp Qarabag, Newcastle, Slavia Prague, PSG, Atalanta và Sporting Lisbon, vì thế một kết quả tích cực ở trận này có thể trở thành cú hích lớn cho hành trình sắp tới.

Dự đoán tỉ số Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao như sau:

Sportsmole: Borussia Dortmund 2-0 Athletic Bilbao

WhoScore: Borussia Dortmund 3-1 Athletic Bilbao

Borussia Dortmund 3-1 Athletic Bilbao Chúng tôi dự đoán: Borussia Dortmund 2-0 Athletic Bilbao

Xem trực tiếp Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.