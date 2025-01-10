Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Olympiacos: Hủy diệt đội khách Trận đấu giữa Arsenal vs Olympiacos giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 2/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Olympiacos mới nhất

Thủ quân Martin Odegaard đã trở lại cuối tuần qua sau chấn thương vai và lập tức ghi dấu ấn bằng đường kiến tạo từ phạt góc cho bàn thắng của Gabriel. Sự trở lại này giúp Arteta chỉ còn bốn cầu thủ đang điều trị chấn thương.

Kai Havertz, Noni Madueke và Gabriel Jesus đều phải nghỉ dài hạn do chấn thương đầu gối, trong khi Piero Hincapie vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương háng nhẹ và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Cristhian Mosquera đã có hiệp đấu tệ nhất trong màu áo Arsenal hôm Chủ nhật khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua, trước khi bị thay bằng William Saliba. Nhiều khả năng Saliba sẽ trở lại đội hình chính, Arteta cũng cân nhắc một vài thay đổi khác.

Với Olympiacos, hai ca chấn thương hiện tại là tiền đạo Roman Yaremchuk và tiền vệ trẻ Lorenzo Scipioni. Ngoài ra, HLV Jose Luis Mendilibar không thể đăng ký hai nhạc trưởng Remy Cabella và Yusuf Yazici (từng vô địch Ligue 1 cùng Lille mùa 2020-21) cho vòng bảng Champions League.

Dù vậy, Chiquinho chắc chắn giữ vị trí số 10 sau cú đúp ấn tượng cuối tuần, trong đó có bàn thắng phút 96. Cựu cầu thủ Wolves Daniel Podence nhiều khả năng sẽ đá chính bên cánh trái.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Olympiacos mới nhất

Arsenal:

Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Olympiacos:

Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Nhận định bóng đá Arsenal vs Olympiacos mới nhất

Những “quân bài thay người” của Arsenal đang trở thành điểm nhấn ở giai đoạn đầu mùa giải này. Trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, HLV Mikel Arteta đều tung những cầu thủ dự bị vào sân và tạo ra khác biệt rõ rệt.

Chuỗi phong độ ấn tượng bắt đầu từ trận đấu ở châu Âu hai tuần trước trên sân San Mamés. Sau 70 phút bế tắc trước Athletic, Leandro Trossard và Gabriel Martinelli lần lượt kiến tạo cho nhau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Arsenal giành chiến thắng.

Bộ đôi cánh trái này tiếp tục tỏa sáng trước Manchester City ở Premier League và Port Vale tại Cúp Liên đoàn. Đến trận gặp Newcastle hôm Chủ nhật, Mikel Merino gỡ hòa và Gabriel Magalhaes ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1 kịch tính.

Việc Liverpool, Chelsea và Tottenham cùng mất điểm ở vòng 6 càng giúp Arsenal bám sát đội đầu bảng, chỉ còn kém nhà ĐKVĐ hai điểm. Chiến thắng trên sân St James’ Park có thể trở thành bước ngoặt quan trọng vào cuối mùa.

Với tham vọng giành cú đúp Premier League và Champions League, Arsenal có lý do để tự tin. Lịch sử gần đây cho thấy họ thắng cả 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng châu Âu, trong đó 10 trận giữ sạch lưới.

Những con số này là điềm báo không mấy lạc quan cho Olympiacos, nhất là sau trận hòa thất vọng ở lượt mở màn Champions League trên sân nhà trước Pafos. Đội bóng đến từ Cyprus mất người ngay phút 26 và chấn thương của David Luiz ở phút 33, nhưng Olympiacos vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương dù cầm bóng 69% và tung ra 18 cú sút.

Kết quả ấy nối dài chuỗi đáng buồn của Olympiacos: chỉ thắng 2 trong 21 trận vòng bảng Champions League gần nhất, thua tới 16 trận. Trên sân khách, họ đã thua liên tiếp 10 trận ở giai đoạn này và lần gần nhất thắng là trước Dinamo Zagreb hồi tháng 10/2015.

Dù vậy, đội bóng Hy Lạp vẫn duy trì mạch bất bại mùa 2025-26 tại giải quốc nội sau chiến thắng 3-2 trước Levadiakos nhờ bàn quyết định phút 96 của Chiquinho, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hơn AEK Athens về hiệu số.

Olympiacos cũng có thành tích đối đầu khá ấn tượng với Arsenal: thắng 6 trong 12 lần chạm trán, trong đó đáng chú ý là ba chiến thắng liên tiếp ngay tại Emirates.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Olympiacos mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Olympiacos như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-0 Olympiacos

WhoScore: Arsenal 3-0 Olympiacos

Arsenal 3-0 Olympiacos Chúng tôi dự đoán: Arsenal 3-0 Olympiacos

Xem trực tiếp Arsenal vs Olympiacos khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Olympiacos trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 2/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.