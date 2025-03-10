Quốc tế Nhận định, dự đoán Osasuna vs Getafe: Bế tắc đến phút cuối Trận đấu giữa Osasuna vs Getafe giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Osasuna vs Getafe mới nhất

Osasuna tiếp tục thiếu vắng Aimar Oroz vì chấn thương bàn chân, nhưng nhìn chung lực lượng còn lại đều sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Getafe.

Tiền đạo Ante Budimir, người đã ghi 2 bàn mùa này, sẽ tiếp tục đá chính trên hàng công. Victor Munoz và Moi Gomez cũng sẽ góp mặt, trong khi Juan Cruz và Valentin Roiser nhiều khả năng nằm trong đội hình xuất phát.

Bên phía Getafe, Juanmi vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương đầu gối, nhưng đây cũng là ca chấn thương duy nhất của đội khách. HLV Bordalas vì vậy có trong tay gần như đầy đủ lực lượng.

Adrian Liso, với 3 bàn sau 5 lần ra sân, được kỳ vọng trở lại sau hai trận vắng mặt. Borja Mayoral cũng sẽ góp mặt trên hàng công, còn Luis Milla – người có 4 kiến tạo sau 7 trận – chắc suất đá chính ở hàng tiền vệ.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Getafe mới nhất

Osasuna:

Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Gomez, Budimir, Munoz

Getafe:

Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

Nhận định bóng đá Osasuna vs Getafe mới nhất

Osasuna giành được hai chiến thắng, một trận hòa và bốn thất bại sau bảy vòng đầu mùa, với 7 điểm tạm xếp ở vị trí thứ 13.

Đội bóng của Alessio Lisci thắng hai trong bốn trận La Liga mở màn khi vượt qua Valencia và Rayo Vallecano, nhưng chỉ giành thêm được một điểm trong ba vòng gần nhất, hòa Elche 1-1 xen giữa hai trận thua Villarreal và Real Betis.

Mùa trước, Osasuna cán đích ở vị trí thứ 9 La Liga, bằng điểm với Rayo Vallecano (thứ 8), suýt chút nữa có vé dự cúp châu Âu.

Vấn đề lớn nhất của Osasuna mùa này là khâu ghi bàn, mới chỉ có 5 pha lập công sau 7 trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 7 lần.

Trong 44 lần đối đầu trước đây với Getafe trên mọi đấu trường, Osasuna chỉ thắng 12 trận. Mùa trước, họ cũng thất bại 1-2 trước đại diện thủ đô ở trận lượt đi.

Getafe lại có thành tích đối đầu ấn tượng, chỉ thua 1 trong 12 trận La Liga gần nhất gặp Osasuna. Đội khách khởi đầu mùa giải tốt với 11 điểm sau 7 trận, hiện đứng thứ 8.

Thầy trò Jose Bordalas mùa trước xếp thứ 13, và mục tiêu năm nay rõ ràng là cải thiện vị trí với chất lượng đội hình hiện có.

Getafe đã giành 9 điểm trong bốn vòng mở màn khi đánh bại Celta Vigo, Sevilla và Real Oviedo, nhưng cũng để thua 0-3 trước Valencia cuối tháng 8.

Ngày 21/9, họ tiếp tục thua Barcelona 0-3, trước khi hòa liên tiếp hai trận 1-1 với Alaves và Levante. Trận đấu với Osasuna vào thứ Sáu sẽ là cơ hội để đội bóng thủ đô trở lại mạch thắng.

Dự đoán tỉ số Osasuna vs Getafe mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Osasuna vs Getafe như sau:

Sportsmole: Osasuna 2-1 Getafe

WhoScore: Osasuna 1-1 Getafe

Osasuna 1-1 Getafe Chúng tôi dự đoán: Osasuna 1-1 Getafe

Xem trực tiếp Osasuna vs Getafe khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Osasuna vs Getafe trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.