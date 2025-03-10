Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Fulham: Cách biệt một bàn Trận đấu giữa Bournemouth vs Fulham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Fulham mới nhất

Phần lớn đội hình Bournemouth đều sung sức, ngoại trừ hậu vệ phải Adam Smith sẽ vắng mặt ít nhất cho đến sau loạt trận quốc tế tháng 10.

Alex Jimenez nhiều khả năng tiếp tục đảm nhận vị trí hậu vệ phải trong hàng thủ bốn người cùng với các trung vệ Bafode Diakite và Marcos Senesi. Ở tuyến giữa, Tyler Adams và Alex Scott đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Tiền đạo Evanilson sẽ đá chính trên hàng công, nhất là khi Enes Unal đang dính chấn thương nặng dây chằng đầu gối.

Bên phía Fulham, mối lo lớn nhất là thể trạng của trung phong Raul Jimenez, người vẫn đang được kiểm tra sau khi cảm thấy khó chịu ở đầu gối. Sự vắng mặt tiềm tàng của anh là tổn thất lớn bởi Rodrigo Muniz cũng đang chấn thương.

Nếu Jimenez không kịp trở lại, Adama Traore có thể được điền tên vào đội hình xuất phát, đặc biệt sau khi anh được tung vào sân ngay phút 11 trong trận gặp Aston Villa.

Sander Berge nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Sasa Lukic ở trung tâm hàng tiền vệ, bộ đôi này có nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ gồm Joachim Andersen và Calvin Bassey.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Fulham mới nhất

Bournemouth:

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Fulham:

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Traore

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Fulham mới nhất

Dù Bournemouth có thể thất vọng khi chỉ hòa 2-2 trước tân binh Leeds United vào thứ Bảy tuần trước, họ thực sự may mắn khi giành được 1 điểm, bởi từ các tình huống bóng sống, đội chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,39 bàn thắng kỳ vọng (xG).

Ba bàn thắng gần nhất của thầy trò Andoni Iraola đều đến từ các tình huống cố định, và trong năm trận gần đây trên mọi đấu trường, họ chỉ có hai bàn đến từ bóng sống.

Hàng thủ của Bournemouth xứng đáng được khen ngợi khi chỉ có bốn đội phải đối mặt với số cú sút ít hơn (59), và bốn trong bảy bàn thua mùa này đến ngay ở vòng một khi làm khách trên sân Liverpool.

Trận thua duy nhất của Bournemouth tại Ngoại hạng Anh mùa này là trước đội đang dẫn đầu bảng. Sau đó, họ thắng ba và hòa hai, dù cả hai trận hòa đều xuất hiện ở hai vòng gần nhất.

Người hâm mộ cũng có lý do để tin tưởng vào phong độ sân nhà, bởi trong bảy trận Ngoại hạng Anh gần nhất tại Vitality Stadium, Bournemouth chỉ thua một, thắng bốn và giữ sạch lưới bốn lần.

Fulham là đội mở tỷ số trước Aston Villa ngay phút thứ 3, nhưng dù chỉ phải hứng chịu bốn cú sút trong vòng cấm, họ vẫn phải nhận thất bại thứ sáu liên tiếp trước đội bóng thành Birmingham.

Đoàn quân của Marco Silva mới chỉ phải đối diện với 59 cú sút từ đầu mùa, và trước trận thua Villa, họ mới chỉ thủng lưới ba lần ở Ngoại hạng Anh.

Fulham từng thua 0-1 tại Vitality hồi tháng 4 và hòa 2-2 trên sân Craven Cottage tháng 12/2024. Trong bốn lần gặp nhau trước đó của đôi bên, mỗi trận đều có ít nhất ba bàn thắng được ghi.

Nếu giành thắng lợi trước Bournemouth, Fulham sẽ có bốn chiến thắng trong năm trận, ghi năm bàn và chỉ thủng lưới một trong chuỗi đó.

Dù vậy, những màn trình diễn ấn tượng nhất của họ chủ yếu đến trên sân nhà. Fulham chưa thắng trong cả ba chuyến làm khách mùa này, để thua hai trong số đó, và từng thua bốn trong năm trận sân khách cuối cùng của mùa 2024-25.

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Fulham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Fulham như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-1 Fulham

WhoScore: Bournemouth 1-0 Fulham

Bournemouth 1-0 Fulham Chúng tôi dự đoán: Bournemouth 1-0 Fulham

Xem trực tiếp Bournemouth vs Fulham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Fulham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.