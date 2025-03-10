Quốc tế Nhận định, dự đoán Brest vs Nantes: Bất lực trước chủ nhà Trận đấu giữa Brest vs Nantes giải League 1 diễn ra vào 22h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brest vs Nantes mới nhất

Ở chiến thắng vòng trước, Brest thiếu Mama Baldé vì chấn thương đùi, còn Lucas Tousart không ra sân do đau bắp chân.

Rémy Labeau ghi bàn thắng đầu tiên cho Brest kể từ khi được cho mượn từ Lens, nhưng phải rời sân ở hiệp hai do chấn thương khuỷu tay. Romain Del Castillo là tác giả bàn còn lại trong trận đấu đó.

Phía Nantes, Fabien Centonze vắng mặt vì chấn thương nhẹ, trong khi Francis Coquelin vẫn đang hồi phục chấn thương gân kheo.

Mayckel Lahdo và Louis Leroux lần đầu tiên lên tiếng ở mùa này khi cùng nhau lập công ở vòng 6.

Đội hình dự kiến Brest vs Nantes mới nhất

Brest:

Majecki; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Edimbe; Ajorque

Nantes:

Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Leroux; Hyun-seok, Mwanga, Tabibou; Guirassy, Abline, Lahdo

Nhận định bóng đá Brest vs Nantes mới nhất

Một mùa giải từng tưởng như sụp đổ đã bất ngờ xoay chuyển tích cực cho Stade Brestois, khi họ hiện chỉ còn kém nhóm dự cúp châu Âu đúng 3 điểm trước vòng đấu cuối tuần này.

Đội bóng vùng Brittany chỉ có 1 điểm sau 4 vòng mở màn Ligue 1, nhưng sau đó đã giành liên tiếp 2 chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 6-1.

Thầy trò Eric Roy giành điểm ở 8 trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ligue 1. Nếu thắng vào thứ Bảy, họ sẽ có hai trận thắng liên tiếp trên sân Stade Francis-Le Blé lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Khả năng ghi bàn tại sân nhà không phải là vấn đề, khi Brest đã nổ súng ở 13 trong 14 trận Ligue 1 gần đây tại đây, với hiệu suất trung bình 2,1 bàn/trận.

Kể từ sau thất bại 2-5 trước PSG hồi tháng 2, Brest chưa từng thua trận nào ở giải quốc nội nếu ghi từ 2 bàn trở lên.

Brest cũng áp đảo Nantes trong những năm gần đây, thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường và không thua trận nào trong chuỗi đó.

Trong khi đó, Nantes từng lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để hòa 2-2 ở vòng 5, nhưng tuần trước lại đánh rơi chiến thắng trên sân Toulouse, dù hai lần vượt lên dẫn trước. Chuỗi không thắng của họ ở Ligue 1 hiện đã kéo dài lên 3 trận.

HLV Luis Castro vẫn đang tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên cùng Nantes, khi đội bóng chưa thắng trong 5 trận xa nhà gần nhất tính cả mùa trước.

Dù bị cầm hòa vòng vừa qua, Nantes vẫn giữ được thói quen có điểm khi ghi bàn mở tỷ số, ngoại trừ thất bại nặng nề 1-7 trước Monaco hồi tháng 2.

Trong năm 2025, Nantes chỉ thắng 6/25 trận Ligue 1 - ít nhất trong số các đội bóng Pháp thi đấu trọn vẹn giai đoạn này tại hạng đấu cao nhất.

Hàng thủ yếu kém là nỗi lo lớn nhất: Nantes đã để thủng lưới trong 19 trận sân khách liên tiếp ở Ligue 1. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Sassuolo (Serie A) có chuỗi dài hơn (29 trận).

Dự đoán tỉ số Brest vs Nantes mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brest vs Nantes như sau:

Sportsmole: Brest 2-1 Nantes

WhoScore: Brest 2-0 Nantes

Brest 2-0 Nantes Chúng tôi dự đoán: Brest 2-0 Nantes

Xem trực tiếp Brest vs Nantes khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brest vs Nantes trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.