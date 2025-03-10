Quốc tế Nhận định, dự đoán Auxerre vs Lens: Tấn công dồn dập Trận đấu giữa Auxerre vs Lens giải League 1 diễn ra vào 22h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Auxerre vs Lens mới nhất

Ở vòng 6, Auxerre vắng Nathan Buayi-Kiala vì chấn thương dây chằng chéo, Sinaly Diomande do căng cơ đùi, trong khi Fredrik Oppegard bị treo giò nhưng sẽ trở lại ở trận này.

HLV Pélissier đã thực hiện hai thay đổi trong đội hình xuất phát trận vừa rồi: Clément Akpa thay cho Oppegard, còn Josué Casimir vào sân thay Sekou Mara.

Về phía Lens, Deiver Machado tiếp tục vắng mặt tuần trước vì chấn thương đầu gối, còn Fodé Sylla cũng không thể thi đấu do đau nhẹ.

Jonathan Gradit đã bị truất quyền thi đấu chỉ chưa đầy một phút sau tiếng còi khai cuộc ở vòng 6, trở thành cầu thủ thứ tư trong thế kỷ này nhận thẻ đỏ sớm nhất ở Ligue 1, và chắc chắn bị treo giò ở trận gặp Auxerre.

Đội hình dự kiến Auxerre vs Lens mới nhất

Auxerre:

Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Oppegard; Sinayoko, Owusu, Danois, Loader; Mara

Lens:

Risser; Abdulhamid, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Nhận định bóng đá Auxerre vs Lens mới nhất

Sau 6 vòng đấu, Auxerre chỉ vừa thoát khỏi nhóm xuống hạng, hơn Angers đúng 1 điểm trong cuộc đua trụ lại Ligue 1.

Bài toán lớn nhất của họ chính là khâu ghi bàn. Đội bóng của Christophe Pélissier mới có 4 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ nhiều hơn Angers (3 bàn).

Điểm sáng là Auxerre chơi tốt trên sân Stade de l’Abbé Deschamps, nơi họ giành trọn 6 điểm và giữ sạch lưới 2 lần. Nếu tiếp tục làm được điều đó cuối tuần này, họ sẽ cân bằng thành tích giữ sạch lưới dài nhất trên sân nhà ở Ligue 1 từ mùa trước, với chuỗi 3 trận trắng lưới cuối năm 2024.

Khả năng giữ lợi thế dẫn bàn cũng được cải thiện rõ rệt. Auxerre chưa đánh rơi điểm nào từ thế dẫn bàn ở mùa này, trái ngược với cuối mùa 2024-25 khi họ đánh rơi tới 8 điểm trong 3 trận cuối cùng dù đã mở tỷ số.

Mùa trước, Auxerre bất bại trước Lens, thậm chí còn tạo nên chiến thắng sân khách đậm nhất lịch sử khi hạ Les Sang et Or 4-0 hồi tháng 4.

Trong khi đó, Lens đang thể hiện bộ mặt trái ngược giữa sân nhà và sân khách. Họ thắng 2 trận gần nhất tại Stade Bollaert-Delelis với tổng tỷ số 6-1, nhưng lại không thắng trong 2 chuyến xa nhà gần nhất, không ghi nổi bàn nào.

Tính cả mùa trước, Lens đã giành điểm ở 7 trong 9 trận Ligue 1 gần nhất, nhưng chỉ thắng đúng 2 lần trên sân khách.

Sau 6 vòng, Lens vẫn bám sát nhóm dự cúp châu Âu, chỉ kém Lille trong cuộc đua vé dự Conference League và thua Marseille 2 điểm - đội đang đứng thứ 3.

Đoàn quân của Pierre Sage mới chỉ ghi bàn mở tỷ số 2 lần mùa này, và có một chiến thắng ngược dòng khi bị Brest dẫn trước hồi cuối tháng 8 (3-1).

Lens đang bất bại trong 3 chuyến làm khách gần nhất trước Auxerre, trong đó có trận hòa 2-2 ở chính cặp đấu này mùa trước.

Dự đoán tỉ số Auxerre vs Lens mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Auxerre vs Lens như sau:

Sportsmole: Auxerre 0-0 Lens

WhoScore: Auxerre 1-1 Lens

Auxerre 1-1 Lens Chúng tôi dự đoán: Auxerre 0-0 Lens

Xem trực tiếp Auxerre vs Lens khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Auxerre vs Lens trong khuôn khổ giải League 1 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.