Quốc tế Nhận định, dự đoán Girona vs Valencia: Bùng nổ cảm xúc Trận đấu giữa Girona vs Valencia giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Girona vs Valencia mới nhất

Girona đang đau đầu với danh sách chấn thương dài: Juan Carlos, David Lopez và Donny van de Beek đều vắng mặt. Thomas Lemar, Viktor Tsygankov và Abel Ruiz bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Vladyslav Vanat đã ghi 1 bàn sau 4 lần ra sân kể từ khi gia nhập đội bóng và sẽ tiếp tục có suất đá chính trên hàng công. Bryan Gil, tân binh từ Tottenham, cũng nhiều khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát sau khi đã chơi 4 trận cho Girona.

Bên phía Valencia, HLV Corberan không gặp ca chấn thương nào và có đầy đủ lực lượng để lựa chọn.

Arnaut Danjuma và Hugo Duro – đều đã ghi 3 bàn từ đầu mùa – chắc chắn sẽ là những mũi nhọn chính trên hàng công. Diego Lopez (1 bàn) nhiều khả năng đá cánh, trong khi Jose Gaya và Dimitri Foulquier tiếp tục đảm nhận hai vị trí hậu vệ biên.

Đội hình dự kiến Girona vs Valencia mới nhất

Girona:

Gazzaniga; Reis, Blind, Frances; Rincon, Witsel, Martin, Ounahi, Moreno; Vanat, Gil

Valencia:

Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Nhận định bóng đá Girona vs Valencia mới nhất

Không thể phủ nhận Girona đã có một khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải năm nay, khi chưa có bất kỳ chiến thắng nào, mới chỉ giành được 3 điểm sau 7 trận với 3 trận hòa và 4 thất bại.

Đội bóng xứ Catalonia đang đứng cuối bảng La Liga, nhưng gần đây đã cho thấy tín hiệu tích cực hơn, khi chỉ thua 1 trong 4 vòng gần nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp hồi đầu mùa.

Girona vừa hòa 2 trận liền trước Espanyol và Athletic Bilbao. Đây sẽ được coi là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Trên thực tế, Girona đã thắng 3/5 lần đối đầu gần nhất với Valencia tại La Liga, dù trận lượt đi mùa trước kết thúc với tỷ số 1-1.

Mùa trước, Girona xếp hạng 16 sau khi từng gây sốc với vị trí thứ 3 ở mùa 2023-24. Hiện tại, họ đang bước vào mùa giải thứ tư liên tiếp tại La Liga – chuỗi dài nhất trong lịch sử CLB.

Trong khi đó, Valencia có thành tích 2 thắng, 2 hòa và 3 thua sau 7 vòng, tạm xếp thứ 12 với 8 điểm.

Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra ngày 20/9, khi đánh bại Athletic Bilbao 2-0. Sau đó, Valencia tiếp tục có thêm 1 điểm trong trận hòa 2-2 với Espanyol (23/9).

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Carlos Corberan bước vào trận này với tâm trạng nặng nề sau trận thua sốc 1-2 ngay trên sân nhà trước Real Oviedo cuối tuần trước.

Khi đó, Arnaut Danjuma ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 4, nhưng Oviedo – dù chỉ còn 10 người – lại ghi 2 bàn trong vòng 2 phút cuối trận để ngược dòng giành chiến thắng.

Mùa trước, Valencia cán đích ở vị trí thứ 12 La Liga, và họ rõ ràng cần cải thiện để có thể cạnh tranh nhóm nửa trên BXH mùa này.

Dự đoán tỉ số Girona vs Valencia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Girona vs Valencia như sau:

Sportsmole: Girona 2-1 Valencia

WhoScore: Girona 2-2 Valencia

Girona 2-2 Valencia Chúng tôi dự đoán: Girona 2-2 Valencia

Xem trực tiếp Girona vs Valencia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Girona vs Valencia trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.