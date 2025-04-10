Quốc tế Nhận định, dự đoán Inter Milan vs Cremonese: Đẳng cấp khác biệt Trận đấu giữa Inter Milan vs Cremonese giải Serie A diễn ra vào 22h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Cremonese mới nhất

Marcus Thuram đã dính chấn thương đùi trong trận gặp Slavia Prague và chắc chắn vắng mặt cuối tuần này, thậm chí có thể bỏ lỡ cả 2 trận đấu quốc tế sắp tới.

Nhiều khả năng Francesco Pio Esposito hoặc Ange Bonny sẽ đá cặp cùng Lautaro Martinez – người đang có phong độ cực cao với cú đúp giữa tuần và đã ghi 3 bàn trong 2 lần đối đầu Cremonese trước đây.

Với lịch thi đấu dày, HLV Chivu có thể xoay tua đội hình, trao cơ hội cho những cái tên ít được sử dụng như Davide Frattesi hay Andy Diouf.

Phía Cremonese, họ có nguyên một tuần để chuẩn bị nhưng vẫn thiếu vắng vài trụ cột: thủ môn Emil Audero (cựu cầu thủ Inter), Michele Collocolo và Faris Moumbagna đều chấn thương. Marco Silvestri sẽ tiếp tục bắt chính sau khi thay thế Audero trận gặp Como.

Tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy đã gần đạt thể trạng tốt nhất và có thể cạnh tranh cho suất đá chính đầu tiên ở Serie A. Tuy nhiên, Franco Vazquez và Antonio Sanabria vẫn là cặp tấn công ưa thích của HLV Nicola, trong khi Federico Bonazzoli cũng là một lựa chọn.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Cremonese mới nhất

Inter Milan:

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Martinez

Cremonese:

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria

Nhận định bóng đá Inter Milan vs Cremonese mới nhất

Sau cú sốc để thua Udinese và thất bại trong trận Derby d’Italia đầy căng thẳng, Inter Milan đã nhanh chóng ổn định lại phong độ dưới thời HLV Cristian Chivu.

Họ đánh bại Ajax 2-0 tại Champions League, tiếp đó vượt qua “khắc tinh” Sassuolo và mới nhất là thắng Cagliari ngay trên đất Sardinia.

Trở lại đấu trường châu Âu giữa tuần, Inter tiếp đón Slavia Prague trên sân San Siro. “Nerazzurri” nối dài mạch bất bại trên sân nhà tại Champions League lên con số 17 với chiến thắng dễ dàng: Lautaro Martinez khai thông thế bế tắc, Denzel Dumfries nhân đôi cách biệt và Martinez hoàn tất cú đúp ngay sau giờ nghỉ.

Giờ đây, Inter hướng mục tiêu giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp để duy trì sự bám đuổi với Napoli, Juventus và AC Milan trước kỳ nghỉ quốc tế.

Trên thực tế, Inter mới chỉ gặp Cremonese 2 lần trong thế kỷ 21, đều ở mùa 2022-23 và đều giành chiến thắng, trong đó Martinez ghi bàn ở cả hai trận. Tuy nhiên, Chivu cùng các học trò vẫn cần cảnh giác, bởi đối thủ đang có phong độ tốt.

Ít ai ngờ Cremonese bước vào vòng đấu này với cùng số điểm như Inter (9 điểm).

Cuối tuần trước, họ hòa Como 1-1 trên sân khách, Baschirotto ghi bàn thứ hai trong mùa để kéo dài mạch bất bại tại Serie A.

Chỉ kém Inter hiệu số bàn thắng bại, đoàn quân của HLV Davide Nicola đứng thứ 7 trên BXH – thành tích ngoài mong đợi với một đội bị dự đoán sẽ chật vật trụ hạng.

Cremonese đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại AC Milan ngay tại San Siro, vượt qua Sassuolo và có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Dù bị loại sớm ở Coppa Italia sau loạt luân lưu trước Palermo, họ vẫn chứng minh được sự lì lợm đáng gờm.

Chính vì vậy, Cremonese hoàn toàn có quyền hy vọng tạo thêm một cú sốc nữa khi hành quân đến Milan.

Dự đoán tỉ số Inter Milan vs Cremonese mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Inter Milan vs Cremonese như sau:

Sportsmole: Inter Milan 2-0 Cremonese

WhoScore: Inter Milan 2-1 Cremonese

Inter Milan 2-1 Cremonese Chúng tôi dự đoán: Inter Milan 2-0 Cremonese

Xem trực tiếp Inter Milan vs Cremonese khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Inter Milan vs Cremonese trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 22h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.