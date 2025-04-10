Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs West Ham: Pháo thủ dội bom Trận đấu giữa Arsenal vs West Ham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs West Ham mới nhất

Chiến thắng trước Olympiacos của Arsenal đã để lại chút lo lắng khi Gabriel – người hùng ở trận gặp Newcastle – rời sân vì bị đau nhẹ cuối trận. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta lạc quan rằng trung vệ người Brazil sẽ kịp bình phục.

Điều này càng quan trọng trong bối cảnh Piero Hincapie (háng) phải nghỉ đến sau đợt tập trung ĐTQG, còn Noni Madueke (đầu gối), Kai Havertz (đầu gối) và Gabriel Jesus (dây chằng chéo) đều chỉ trở lại vào cuối năm.

Bukayo Saka – người ghi bàn thứ hai trong trận gặp Olympiacos – đang sẵn sàng cán mốc 200 lần ra sân tại Premier League. Trước anh, chỉ Thierry Henry từng ghi bàn trong trận đấu thứ 200 của mình ở giải đấu này (năm 2005).

Phía West Ham, Tomas Soucek tiếp tục vắng mặt trận thứ ba và cũng là cuối cùng vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trước Tottenham. Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka gặp vấn đề về dạ dày, bỏ ngỏ khả năng góp mặt.

Ngoài ra, HLV Nuno Santo vẫn giữ nguyên lực lượng từ trận hòa Everton. Đội trưởng Jarrod Bowen chắc chắn được kỳ vọng sẽ lại gây khó khăn cho Arsenal, sau khi ghi bàn duy nhất giúp West Ham thắng 1-0 tại Emirates mùa trước – cũng là bàn thắng thứ 5 của anh vào lưới “Pháo thủ” trên mọi đấu trường.

Đội hình dự kiến Arsenal vs West Ham mới nhất

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze

West Ham United:

Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug

Nhận định bóng đá Arsenal vs West Ham mới nhất

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi chuyến làm khách tại St James’ Park đều khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng. Sau khi quả phạt đền của Viktor Gyokeres bị từ chối và Nick Woltemade mở tỷ số cuối tuần trước, tưởng chừng Arsenal lại trải qua một ngày u ám nữa trước Newcastle.

Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã lội ngược dòng ngoạn mục. Khi trận đấu chỉ còn 15 phút, HLV Nicolas Jover đã cho thấy sự lợi hại ở các tình huống cố định, để rồi Gabriel Magalhaes đánh đầu ở phút 96, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

Đó là một chiến thắng quan trọng với nhiều ý nghĩa – vừa xóa dớp trước Newcastle, vừa tận dụng việc Liverpool để thua Crystal Palace. Nhờ vậy, Arsenal sẽ tạm leo lên ngôi đầu bảng nếu thắng trận đấu ngày thứ Bảy, trước khi nhà ĐKVĐ ra sân gặp Chelsea lúc 17h30.

Khi đội bóng của Arne Slot có dấu hiệu chững lại, Arsenal lại thăng hoa với chiến thắng 2-0 trước Olympiacos ở Champions League giữa tuần – trận thắng thứ 3 liên tiếp và là thứ 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Premier League, Arsenal chỉ thua 4/42 trận sân nhà gần nhất, nhưng một nửa trong số đó lại đến từ cùng một đối thủ: West Ham. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên hai lần gần nhất “Búa tạ” hành quân đến Emirates.

Đúng như truyền thống của các thế hệ trước, đội hình hiện tại của West Ham đã thắng cả 2 lần gần nhất làm khách trước Arsenal, không thủng lưới bàn nào. Họ đang hướng tới việc trở thành đội thứ hai trong lịch sử Premier League thắng Arsenal ba lần liên tiếp tại Emirates – trước đó chỉ có Man City làm được, với chuỗi 6 trận từ 2018 đến 2023.

Dù vậy, niềm tin của các CĐV đội khách không cao. Trước đó, chuỗi 5 thất bại trong 6 trận trên mọi đấu trường đã khiến Graham Potter mất ghế, nhường chỗ cho Nuno Santo. Trận ra mắt của ông khép lại với tỷ số 1-1 trước Everton, khi đội trưởng Jarrod Bowen gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Michael Keane.

West Ham mới chỉ có 4 điểm, vẫn nằm trong nhóm xuống hạng, nhưng điều an ủi là toàn bộ số điểm ấy đều đến trên sân khách – nơi họ đang nằm trong top 7 đội có thành tích tốt nhất mùa này.

Tuy nhiên, West Ham cũng nắm giữ kỷ lục buồn: đội để thua nhiều trận derby London nhất Premier League (134 trận). Trong 11 lần đối đầu gần đây với các CLB thủ đô, họ thua tới 8.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs West Ham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs West Ham như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-0 West Ham

WhoScore: Arsenal 3-1 West Ham

Arsenal 3-1 West Ham Chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-0 West Ham

Xem trực tiếp Arsenal vs West Ham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs West Ham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.