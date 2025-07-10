Quốc tế Nhận định, dự đoán Chad vs Mali: Nối dài chuỗi thăng hoa Trận đấu giữa Chad vs Mali vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 8/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chad vs Mali mới nhất

HLV Raoul Savoy của Chad đã công bố danh sách 24 cầu thủ cho hai trận gặp Mali và Cộng hòa Trung Phi, phần lớn là những cầu thủ đang thi đấu tại châu Phi.

Tiền đạo Sede Dion Junior của Golden Arrows lần đầu được gọi lên tuyển sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quốc tịch, dù anh đủ điều kiện khoác áo Bờ Biển Ngà.

Mouandilmadji Marius – tiền đạo đang chơi cho Samsunspor – là một trong số ít cầu thủ châu Âu trong danh sách. Anh trở lại sau khi vắng mặt ba đợt tập trung gần nhất và được kỳ vọng dẫn đầu hàng công trong trận gặp Mali.

Về phía Mali, HLV Tom Saintfiet có trong tay 25 cầu thủ, với Djigui Diara tiếp tục bắt chính trong khung gỗ.

Thủ môn Mamadou Samassa (Laval) và tiền vệ Amadou Haidara (RB Leipzig) đều được triệu tập trở lại sau thời gian dài vắng mặt, trong khi Yves Bissouma (Tottenham) cũng tái xuất sau chấn thương đầu gối khiến anh bỏ lỡ đợt tập trung tháng 9.

Dù đã hồi phục, Bissouma vẫn chưa ra sân cho CLB mùa này, nên không loại trừ khả năng Saintfiet sẽ để anh nghỉ ngơi trong trận gặp Chad nhằm tránh rủi ro thể lực.

Đội hình dự kiến Chad vs Mali mới nhất

Chad:

Mbaynassem; Allarabaye, Daikreo, Tchouplaou, D W Michael; Thiam, Damba; F Tchaouna, Osee, Ecua; Marius

Mali:

Diarra; Dante, Niakate, Fofana, Konate; M Camara, Dieng, Haidara, Mamadou Sangare; Sinayoko, Doumbia

Nhận định bóng đá Chad vs Mali mới nhất

Mali chưa từng góp mặt ở sân chơi World Cup, và hy vọng giành vé lần đầu tiên của họ đã nhận cú sốc lớn ở lượt đấu trước.

“Những chú đại bàng” bước vào lượt trận thứ tám với vị trí nhì bảng, hướng đến việc rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng, nhưng thất bại sít sao 0-1 trên sân Ghana đã chấm dứt cơ hội giành vé trực tiếp và khiến họ rơi xuống trên bảng xếp hạng.

Chiến thắng của Madagascar và Comoros ở các trận cùng vòng càng khiến tình thế của thầy trò Tom Saintfiet thêm khó khăn, khi Mali tụt xuống thứ tư, kém hai đội này lần lượt bốn và ba điểm. Cả hai cũng sẽ đối đầu trực tiếp trong khi Les Aigles chạm trán Chad.

Dù không còn quyền tự quyết, Mali vẫn còn hy vọng mong manh ở nhóm nhì bảng có thành tích tốt. Tuy nhiên, với 12 điểm (3 thắng, 3 hòa, 2 thua), họ vẫn kém ba điểm so với đội đứng thấp nhất trong top bốn đội nhì bảng hiện tại.

Để duy trì hy vọng, Les Aigles buộc phải thắng trên sân khách – nhiệm vụ không dễ dàng khi họ mới thắng 1 trong 4 trận xa nhà ở vòng loại này và không ghi bàn trong 3 trận còn lại.

Với Chad, mục tiêu là cống hiến cho người hâm mộ tại Mandjafa một trận đấu đáng nhớ, sau khi họ cầm hòa Ghana 1-1 ở lần ra sân gần nhất trên sân nhà, nhờ bàn gỡ ở phút 89 của Celestine Ecua.

Đó cũng là điểm số duy nhất mà Les Sao có được tại vòng loại, bởi trận gần nhất họ thua 1-3 trước Madagascar, tiếp tục đứng cuối bảng và đã chính thức bị loại.

Chad là đội để lọt lưới nhiều nhất bảng với 19 bàn thua và mới ghi được 3 bàn, khiến cuộc tiếp đón Mali trở thành thử thách cực lớn – nhất là khi đối thủ đã ghi 11 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua.

Thành tích đối đầu càng khiến họ thêm bất lợi: Chad thua cả 5 lần gặp Mali trước đây, trong đó có trận thua 1-3 ở lượt đi. Vì vậy, ngay cả một trận hòa cũng sẽ được xem là thành công.

Chiến thắng, nếu có, sẽ là kỳ tích thực sự, bởi Chad đã trải qua 16 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường (hòa 6, thua 10). Lần cuối họ nếm mùi chiến thắng là trận thắng 2-1 trước Mauritius tại vòng loại Cúp châu Phi hồi tháng 3/2024.

Dự đoán tỉ số Chad vs Mali mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chad vs Mali như sau:

Sportsmole: Chad 1-2 Mali

WhoScore: Chad 0-2 Mali

Chad 0-2 Mali Chúng tôi dự đoán: Chad 0-2 Mali

Xem trực tiếp Chad vs Mali khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chad vs Mali trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 8/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.