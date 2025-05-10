Quốc tế Nhận định, dự đoán Sevilla vs Barcelona: Rashford lại nổ súng Trận đấu giữa Sevilla vs Barcelona giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Barcelona mới nhất

Sevilla chắc chắn mất Alfon Gonzalez và Tanguy Nianzou do chấn thương, trong khi Joan Jordan và Adnan Januzaj bỏ ngỏ khả năng ra sân. Alexis Sanchez – từng khoác áo Barca giai đoạn 2011-2014 – nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng công ở tuổi 36. Sevilla có thể tiếp tục ra sân với sơ đồ ba trung vệ, còn Lucien Agoume được kỳ vọng góp mặt ở hàng tiền vệ.

Barcelona vắng năm cầu thủ vì chấn thương: Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia và Raphinha. Ngoài ra, Lamine Yamal cũng bị loại do tái phát đau háng, nên Ferran Torres có thể đá cánh.

HLV Hansi Flick dự kiến xoay vòng sau trận PSG. Robert Lewandowski sẽ trở lại hàng công, trong khi Ronald Araujo và Alejandro Balde nhiều khả năng đá chính ở hàng thủ. Marc Casado là phương án làm mới tuyến giữa, nhưng Frenkie de Jong và Pedri gần như vẫn giữ suất đá chính trong chuyến làm khách tại Seville.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Barcelona mới nhất

Sevilla:

Vlachodimos; Cardoso, Marcao, Azpilicueta; Carmona, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Romero, Vargas

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; F Torres, Olmo, Rashford; Lewandowski

Nhận định bóng đá Sevilla vs Barcelona mới nhất

Sevilla kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 17 La Liga – thành tích tệ nhất của họ kể từ khi xuống hạng mùa 1999-2000. Chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm, đội bóng xứ Andalucia đã tránh khỏi thảm họa, và mùa giải này họ quyết tâm cải thiện hình ảnh.

Dù khởi đầu bằng hai thất bại liên tiếp trước Athletic Bilbao và Getafe, nhưng Sevilla đã thắng ba trong năm vòng gần nhất, chỉ thua một. Gần đây, họ lần lượt đánh bại Girona, Alaves và Rayo Vallecano, trong đó Akor Adams ghi bàn quyết định ở cuối trận để giúp đội nhà thắng Rayo 1-0.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Matias Almeyda đứng thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Elche ba điểm. Sevilla vì thế tràn đầy hy vọng tận dụng sự mệt mỏi của Barcelona sau loạt trận châu Âu để bứt phá.

Barca vừa trải qua thất bại 1-2 ngay tại Camp Nou trước PSG ở Champions League hôm thứ Tư. Dù vậy, tại La Liga, thầy trò Hansi Flick vẫn duy trì phong độ cao với 19 điểm sau bảy trận, dẫn đầu BXH, hơn Real Madrid một điểm.

Trước đó, Barcelona thắng Real Sociedad 2-1 cuối tuần qua. Từ đầu mùa, họ mới chỉ mất điểm duy nhất trong trận hòa Rayo Vallecano trước đợt tập trung ĐTQG tháng 9.

Barca đang có mạch bảy trận thắng liên tiếp trước Sevilla, trong đó có các tỷ số 5-1 và 4-1 mùa trước. Họ cũng bất bại trước đối thủ này ở La Liga kể từ tháng 10/2015. Trong 201 lần đối đầu, Barca thắng tới 117 trận, cho thấy sự áp đảo tuyệt đối trong lịch sử. Nhà ĐKVĐ La Liga rõ ràng bước vào trận đấu cuối tuần này với tư cách ứng viên sáng giá nhất.

Dự đoán tỉ số Sevilla vs Barcelona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sevilla vs Barcelona như sau:

Sportsmole: Sevilla 1-3 Barcelona

WhoScore: Sevilla 1-2 Barcelona

Sevilla 1-2 Barcelona Chúng tôi dự đoán: Sevilla 1-2 Barcelona

Xem trực tiếp Sevilla vs Barcelona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sevilla vs Barcelona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.