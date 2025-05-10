Quốc tế Nhận định, dự đoán Aston Villa vs Burnley: Chủ nhà thắng nhọc Trận đấu giữa Aston Villa vs Burnley giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Burnley mới nhất

Villa tiếp tục vắng Ross Barkley, Amadou Onana và Youri Tielemans. Tyrone Mings cũng ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá.

Thủ môn Emiliano Martinez đã phải chụp chiếu sau khi dính chấn thương lúc khởi động trước trận gặp Feyenoord, nên nhiều khả năng Marco Bizot sẽ bắt chính cuối tuần này.

Emiliano Buendia đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp và có thể đá ở vị trí số 10. Ollie Watkins, Morgan Rogers và Evann Guessand cũng sẵn sàng ra sân ngay từ đầu.

Về phía Burnley, Zeki Amdouni (đầu gối), Jordan Beyer (gân kheo) và Connor Roberts (đầu gối) đều chưa thể trở lại. Tuy nhiên, đội khách không có thêm ca chấn thương mới.

Jaidon Anthony đang đạt phong độ cao với bốn bàn sau sáu trận và chắc chắn tiếp tục góp mặt trên hàng công. Lyle Foster, tác giả một bàn thắng mùa này, dự kiến đá cao nhất, trong khi Josh Cullen sẽ đeo băng đội trưởng ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Burnley mới nhất

Aston Villa:

Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara; Guessand, Buendia, Rogers; Watkins

Burnley:

Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Laurent, Hartman; Larsen, Florentino, Cullen, Anthony; Foster

Nhận định bóng đá Aston Villa vs Burnley mới nhất

Aston Villa chỉ giành được ba điểm sau năm trận mở màn Premier League 2025-26, khi hòa Newcastle United, Everton và Sunderland, đồng thời để thua Brentford và Crystal Palace – một khởi đầu đầy thất vọng.

Đội bóng của HLV Unai Emery cũng bị Brentford loại khỏi Cúp Liên đoàn hồi tháng trước, nhưng sau đó họ đã thắng liền ba trận, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Fulham tại Premier League cuối tuần qua.

Hôm thứ Năm, Villa tiếp tục vượt qua Feyenoord 2-0 ở vòng bảng Europa League, qua đó nối dài chuỗi thắng ở đấu trường châu Âu lên con số hai. Emery dường như đã đưa đội bóng thoát khỏi giai đoạn khó khăn, dù hiện tại họ vẫn đứng ở vị trí thứ 16 Premier League, chỉ có một chiến thắng sau sáu vòng – kết quả không tương xứng với chất lượng đội hình.

Villa thắng ba và bất bại bốn lần chạm trán Burnley gần nhất, bao gồm chiến thắng 3-2 trên sân nhà vào tháng 12/2023.

Trong khi đó, Burnley vừa nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Manchester City cuối tuần qua. Đội bóng tân binh đang trải qua chuỗi bốn trận thua trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thầy trò Scott Parker mới có một thắng, một hòa và bốn thua sau sáu vòng, đứng ở vị trí thứ 18, bằng điểm với West Ham ở hạng 19. Hàng thủ của họ để lọt lưới 13 bàn – thành tích kém thứ nhì giải đấu. Lần gần nhất Burnley thắng là khi họ đánh bại Derby County ở Cúp Liên đoàn cuối tháng 8.

Kể từ đó, Burnley đã thua Manchester United, Liverpool, Cardiff City và Man City, chỉ có trận hòa Nottingham Forest trên sân nhà ngày 20/9. Chiến thắng gần nhất của Burnley trước Villa là tỷ số 3-2 vào tháng 1/2021, còn tại Villa Park, họ chưa thắng kể từ mùa 2014-15 (1-0).

Dự đoán tỉ số Aston Villa vs Burnley mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Aston Villa vs Burnley như sau:

Sportsmole: Aston Villa 2-1 Burnley

WhoScore: Aston Villa 2-1 Burnley

Aston Villa 2-1 Burnley Chúng tôi dự đoán: Aston Villa 1-0 Burnley

Xem trực tiếp Aston Villa vs Burnley khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Aston Villa vs Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.