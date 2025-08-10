Quốc tế Nhận định, dự đoán Malta vs Hà Lan: Nghiền nát kẻ yếu Trận đấu giữa Malta vs Hà Lan giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Malta vs Hà Lan mới nhất

HLV Ronald Koeman đã mạnh tay loại nhiều trụ cột quen thuộc khỏi danh sách triệu tập vòng loại lần này: Matthijs de Ligt, Sem Steijn và Noa Lang đều không góp mặt.

Các cầu thủ như Teun Koopmeiners, Jorrel Hato, Crysencio Summerville, cùng cặp đôi của Sunderland là Brian Brobbey và Lutsharel Geertruida cũng bị gạch tên. Thay vào đó, Quilindschy Hartman (Burnley) và Jeremie Frimpong (Liverpool) được gọi trở lại.

Tiền đạo trẻ Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) được triệu tập lần đầu vì lo ngại về thể lực của Memphis Depay và Wout Weghorst, nhưng sau đó anh đã phải rút lui vì chấn thương.

Với 10 bàn thắng trong 27 lần vào sân từ ghế dự bị — kỷ lục của đội tuyển Hà Lan — Donyell Malen (Aston Villa) có thể được trao suất đá chính. Hỗ trợ phía sau anh nhiều khả năng là Cody Gakpo, còn hàng tiền vệ gồm Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong và Tijjani Reijnders.

Bên phía Malta, ngôi sao sáng nhất là tiền vệ Teddy Teuma (Reims), người trở lại sau khi vắng mặt tháng trước. Matthew Guillaumier cũng tái xuất sau án treo giò một trận, trong khi Jake Azzopardi bị loại vì thẻ đỏ ở trận gặp Lithuania.

Trên hàng công, tiền đạo Irvin Cardona (Saint-Étienne) sẽ cạnh tranh suất đá chính cùng anh em nhà Mbong và Jodi Jones (Notts County).

Đội hình dự kiến Malta vs Hà Lan mới nhất

Malta:

Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, J. Borg, Camenzuli; J. Mbong, Teuma, Guillaumier, Satariano; P. Mbong

Hà Lan:

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Simons, Malen, Gakpo

Nhận định bóng đá Malta vs Hà Lan mới nhất

Là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng G, Hà Lan — đội được kỳ vọng giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 — đã bất ngờ đánh rơi những điểm số đầu tiên trong tháng trước và suýt chút nữa phải chịu một cú sốc lớn.

Sau hai chiến thắng mở màn, đoàn quân của HLV Ronald Koeman bị Ba Lan cầm hòa 1-1 trên sân nhà, trước khi hành quân đến Kaunas gặp Lithuania — đội bóng đang đứng hạng 145 thế giới.

Dù sớm dẫn trước 2-0, “Cơn lốc màu da cam” lại để đối thủ gỡ hòa trong một trận đấu mà Memphis Depay lập cú đúp, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Hà Lan với 51 bàn thắng. Quinten Timber cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, nhưng sự mất tập trung khiến đội suýt đánh rơi chiến thắng, trước khi Depay ấn định tỉ số 3-2 ở phút 64.

Thoát hiểm ngoạn mục, Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng G nhờ hiệu số bàn thắng, dù có cùng điểm với Ba Lan — đội đã thi đấu nhiều hơn một trận. Phần Lan, đang xếp thứ ba, vẫn còn hy vọng cạnh tranh, nhưng nếu Hà Lan thắng trong hai trận tới (gặp Malta giữa tuần và Phần Lan cuối tuần), họ sẽ gần như chắc suất đến vòng chung kết năm sau.

Ở lượt đi, Hà Lan từng hủy diệt Malta 8-0 tại Groningen, trong đó Memphis Depay lập cú đúp. Ba bàn đầu tiên đến chỉ trong 20 phút, và đội bóng của HLV Emilio De Leo hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tấn công vượt trội.

Tính đến nay, hai trận hòa trước Lithuania là những điểm số duy nhất mà Malta có được tại vòng loại, khi họ đang phải cạnh tranh với đối thủ này để tránh vị trí bét bảng. Sau trận hòa 1-1 tại Kaunas, Malta thắng giao hữu 3-1 trước San Marino, nhưng giờ họ phải đối mặt với thử thách lớn nhất — đón tiếp một trong những đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Lịch sử cũng không ủng hộ họ: Malta thua cả 6 lần đối đầu Hà Lan, nhận trung bình 5 bàn thua mỗi trận. Dù đã có vài kết quả tích cực trong những năm gần đây, với vị trí 166 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, Malta gần như chỉ có thể đặt mục tiêu hạn chế tối đa bàn thua trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số Malta vs Hà Lan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Malta vs Hà Lan như sau:

Sportsmole: Malta 1-4 Hà Lan

WhoScore: Malta 0-4 Hà Lan

Malta 0-4 Hà Lan Chúng tôi dự đoán: Malta 0-5 Hà Lan

Xem trực tiếp Malta vs Hà Lan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Malta vs Hà Lan trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.