Quốc tế Nhận định, dự đoán Áo vs San Marino: Chủ nhà quá mạnh Trận đấu giữa Áo vs San Marino giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Áo vs San Marino mới nhất

Cầu thủ chạy cánh Patrick Wimmer của Áo bị truất quyền thi đấu ở trận trước nên sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu tới. Tuy nhiên, do anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, đội chủ nhà vẫn có thể bố trí đội hình mạnh nhất với Romano Schmid đá chính bên hành lang phải.

Hai trụ cột phòng ngự Konrad Laimer và David Alaba chắc chắn góp mặt, trong khi Philipp Lienhart và Philipp Mwene nhiều khả năng hoàn thiện bộ tứ hậu vệ.

Ở tuyến giữa, Nicolas Seiwald và Florian Grillitsch sẽ đảm nhận vai trò thu hồi và điều phối bóng, hỗ trợ cho hai cầu thủ tấn công Christoph Baumgartner và Michael Gregoritsch.

Bên phía San Marino, thủ môn Edoardo Colombo sẽ được che chắn bởi hai trung vệ Michele Cevoli và Giacomo Valentini. Hai tiền vệ trung tâm Alessandro Golinucci và Samuele Zannoni có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho bộ ba tấn công Andrea Contadini, Nicola Nanni và Filippo Berardi.

Đội hình dự kiến Áo vs San Marino mới nhất

Áo:

Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch

San Marino:

Colombo; Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi

Nhận định bóng đá Áo vs San Marino mới nhất

Áo giành được ba điểm quan trọng khi đối đầu Bosnia-Herzegovina vào ngày 9 tháng 9, chiến thắng 2-1 dù chỉ tạo ra một cơ hội rõ rệt so với ba cơ hội của đối thủ.

Chỉ đội đứng đầu bảng mới có suất dự World Cup trực tiếp, trong khi vị trí thứ hai sẽ được đá play-off. Với khoảng cách năm điểm so với đội xếp thứ ba Romania, huấn luyện viên Ralf Rangnick có lý do để tự tin vào khả năng giành vé.

“Das Team” đã ghi ít nhất hai bàn trong sáu trên mười trận quốc tế gần nhất và giữ sạch lưới hai trong ba trận vừa qua. Đội bóng của Rangnick kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thứ năm liên tiếp vào rạng sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam), qua đó nối dài chuỗi bất bại trên sân nhà lên bảy trận — trong sáu trận gần đây ở sân Ernst-Happel, họ thắng bốn.

Mặc dù đã liên tiếp góp mặt ở hai kỳ Euro gần nhất, Áo chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1998.

Về phía San Marino, đội bóng này để thua Bosnia-Herzegovina 0-6 vào ngày 6 tháng 9, trong trận đấu họ phải chơi thiếu người từ phút 16 và để thủng lưới thêm năm bàn trong 20 phút cuối.

Sau 81 trận vòng loại World Cup trong lịch sử, San Marino mới chỉ hai lần tránh được thất bại. Trong cuộc đối đầu lượt đi hồi tháng Sáu, họ thua Áo 0-4, và ở hai lần gặp nhau cuối những năm 1990, họ cũng thất bại với các tỉ số 0-7 và 1-4.

Nếu tiếp tục thua tại sân Ernst-Happel, đó sẽ là thất bại thứ tám liên tiếp của San Marino trên mọi đấu trường. Họ cũng đã để lọt lưới 17 bàn trong bốn trận gần nhất, nên rõ ràng hàng thủ đang là điểm yếu lớn nhất trước chuyến làm khách này.

Đội bóng của Roberto Cevoli đã thua cả bốn trận sân khách gần đây, và chỉ thắng một trong 11 trận xa nhà gần nhất.

Dự đoán tỉ số Áo vs San Marino mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Áo vs San Marino như sau:

Sportsmole: Áo 3-0 San Marino

WhoScore: Áo 4-1 San Marino

Áo 4-1 San Marino Chúng tôi dự đoán: Áo 4-0 San Marino

Xem trực tiếp Áo vs San Marino khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Áo vs San Marino trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.