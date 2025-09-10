Quốc tế Nhận định, dự đoán Czech vs Croatia: Bất phân thắng bại Trận đấu giữa Czech vs Croatia giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Czech vs Croatia mới nhất

Tiền đạo Tomas Chory của Slavia Prague, người ghi bàn trong trận giao hữu với Ả Rập Xê Út, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đá chính trên hàng công Cộng hòa Séc.

Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng, trong đó có chân sút Patrik Schick — ngôi sao của Bayer Leverkusen — đang cạnh tranh vị trí đá chính.

Về phía Croatia, hậu vệ trái Josip Stanišić (Bayern Munich) sẽ vắng mặt do chấn thương dây chằng gặp phải giữa tháng 9. Do đó, HLV Zlatko Dalić có thể sử dụng Borna Sosa (Crystal Palace) để trám vào vị trí này nơi hành lang trái hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Czech vs Croatia mới nhất

Czech Republic:

Stanek; Doudera, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Kusej, Sulc, Provod; Chory

Croatia:

Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic

Nhận định bóng đá Czech vs Croatia mới nhất

Sau chiến dịch UEFA Nations League 2024 thành công — khi đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Ukraine, Georgia và Albania để giành quyền thăng hạng lên League A — tuyển Cộng hòa Séc tiếp tục khởi đầu ấn tượng trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

Đội tuyển có biệt danh Narodak chỉ thua một trong năm trận đầu tiên tại vòng loại, qua đó tạm xếp thứ hai bảng L, bằng điểm với Croatia – đội đang dẫn đầu nhưng đá ít hơn một trận.

Ở đợt tập trung quốc tế đầu tiên của mùa giải 2025–26, Cộng hòa Séc giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Montenegro ở vòng loại, sau đó hòa giao hữu với Ả Rập Xê Út, nơi Tomas Chory ghi bàn.

Kể từ khi bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2024, đội bóng của HLV Jaroslav Šilhavý đã trải qua sáu trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, với thất bại gần nhất tại Prague là trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo hồi tháng 9/2022.

Trong khi đó, kể từ sau trận thua Pháp ở tứ kết Nations League hồi tháng 3, Croatia đã thể hiện phong độ hoàn hảo ở vòng loại World Cup 2026, trở thành một trong những đội bóng ấn tượng nhất khu vực châu Âu.

Đội bóng áo caro của HLV Zlatko Dalić nối dài chuỗi thắng từ hai lên bốn trận trong tháng 9: họ vượt qua Quần đảo Faroe 1-0 trên sân khách, rồi đánh bại Montenegro ngay tại Zagreb trước hơn 21.000 khán giả.

Sau nửa chặng đường vòng loại, Á quân World Cup 2018 đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn bảng L với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận, bỏ xa nhóm bám đuổi (Faroe và Montenegro) tới sáu điểm.

Croatia cũng sẽ tìm cách hoàn tất cú “đúp” trước Cộng hòa Séc, sau khi từng thắng đậm 5-1 ở trận lượt đi hồi tháng 6 tại Opus Arena (Osijek), trong đó Andrej Kramarić lập cú đúp.

Dự đoán tỉ số Czech vs Croatia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Czech vs Croatia như sau:

Sportsmole: Czech 1-1 Croatia

WhoScore: Czech 1-2 Croatia

Czech 1-2 Croatia Chúng tôi dự đoán: Czech 1-1 Croatia

Xem trực tiếp Czech vs Croatia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Czech vs Croatia trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.