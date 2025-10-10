Quốc tế Nhận định, dự đoán Pháp vs Azerbaijan: Gà trống thị uy sức mạnh Trận đấu giữa Pháp vs Azerbaijan vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Pháp vs Azerbaijan mới nhất

Tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid sẽ vắng mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Iceland.

Bradley Barcola, Marcus Thuram và Ousmane Dembele đều dính chấn thương, buộc HLV Deschamps phải thay đổi đội hình so với trận đấu trước.

Adrien Rabiot nhiều khả năng được tung vào sân ở hàng tiền vệ, trong khi Kylian Mbappe và Michael Olise có thể hợp cùng Kingsley Coman và Hugo Ekitike trên hàng công.

Bên phía Azerbaijan, đội hình ra sân không có gì bất ngờ. Bộ đôi tiền đạo Renat Dadashov và Mahir Emreli — những người đã ghi tổng cộng 10 bàn cho đội tuyển — sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Tiền vệ Emin Mahmudov, chân sút số một của đội với 14 bàn, dự kiến có lần khoác áo thứ 55. Cùng với đó, Anatolii Nuriiev cũng nhiều khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Azerbaijan được dự đoán sẽ chơi với sơ đồ 5 hậu vệ trước tuyển Pháp, trong đó Rahman Dashdamirov có thể được bố trí ở hành lang phải.

Đội hình dự kiến Pháp vs Azerbaijan mới nhất

Pháp:

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Kone; Coman, Olise, Ekitike; Mbappe

Azerbaijan:

Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov, Nuriiev; Emreli, Dadashov

Nhận định bóng đá Pháp vs Azerbaijan mới nhất

Phong độ của Pháp ở hai trận vòng loại World Cup trong tháng 9 chưa thực sự thuyết phục, nhưng họ vẫn giành trọn 6 điểm sau khi thắng Ukraine 2-0 và vượt qua Iceland 2-1.

Trong trận gặp Iceland, đoàn quân của HLV Didier Deschamps bị dẫn trước sau bàn mở tỷ số bất ngờ của Andri Gudjohnsen, nhưng Kylian Mbappe và Bradley Barcola đã tỏa sáng để giúp đội bóng ngược dòng giành chiến thắng. Sáu điểm trọn vẹn sau hai lượt trận giúp “Les Bleus” tạm giữ ngôi đầu bảng D.

Pháp từng hai lần vô địch World Cup vào các năm 1998 và 2018, đồng thời là á quân năm 2022 sau trận chung kết nghẹt thở thua Argentina trên chấm luân lưu.

Một lần nữa, “Gà trống Gaulois” được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm tới. Việc họ không thể góp mặt ở giải đấu danh giá này sẽ là cú sốc lớn, bởi lần gần nhất Pháp vắng mặt ở World Cup là từ năm 1994.

Hai đội chỉ từng gặp nhau hai lần, đều trong khuôn khổ vòng loại Euro 1996, khi Pháp thắng Azerbaijan 2-0 và 10-0.

Azerbaijan khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 đầy khó khăn khi thua 0-5 trước Iceland vào ngày 5/9, nhưng họ đã kịp lấy lại tinh thần bốn ngày sau đó với trận hòa 1-1 trước Ukraine.

Sau hai lượt trận, Azerbaijan mới có 1 điểm, đứng cuối bảng D, kém Iceland 2 điểm và kém Pháp 5 điểm. Trong khi đó, tuyển Pháp hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp để củng cố ngôi đầu.

HLV Aykhan Abbasov (đang dẫn dắt CLB Samaxi FK) tiếp tục tạm quyền đội tuyển sau khi Fernando Santos rời ghế hồi đầu tháng trước.

Santos từng thua 9 trong 11 trận dẫn dắt Azerbaijan, và đội bóng này vẫn chưa thắng kể từ trận giao hữu với Kazakhstan hồi giữa tháng 6. Chiến thắng chính thức gần nhất của họ đã từ tháng 11/2023.

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn ở bảng D, nhưng một kết quả tích cực trước Ukraine vào ngày 13/10 tới có thể giúp Azerbaijan thêm tự tin trước hai trận còn lại trong tháng 11.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Azerbaijan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Pháp vs Azerbaijan như sau:

Sportsmole: Pháp 2-0 Azerbaijan

WhoScore: Pháp 2-1 Azerbaijan

Pháp 2-1 Azerbaijan Chúng tôi dự đoán: Pháp 2-0 Azerbaijan

Xem trực tiếp Pháp vs Azerbaijan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Pháp vs Azerbaijan trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.