Quốc tế Nhận định, dự đoán Croatia vs Gibraltar: Hủy diệt không thương tiếc Trận đấu giữa Croatia vs Gibraltar vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 13/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Croatia vs Gibraltar mới nhất

Croatia giữ sạch lưới trong trận gặp Cộng hòa Séc dù vắng hậu vệ Josip Stanisic (Bayern Munich) vì chấn thương chân.

Sau khi không ghi bàn ở lượt trước, HLV Zlatko Dalic có thể thực hiện vài điều chỉnh trên hàng công, với Franjo Ivanovic và Marco Pasalic là những lựa chọn tiềm năng.

Trước đối thủ yếu như Gibraltar, nhiều khả năng các cầu thủ dự bị của Croatia sẽ được trao cơ hội ra sân, trong một trận đấu mà họ được kỳ vọng sẽ mang đến bữa tiệc bàn thắng cho khán giả nhà.

Về phía Gibraltar, hậu vệ trái Julian Valarino vẫn đủ điều kiện thi đấu dù nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu với New Caledonia.

Niềm hy vọng lớn nhất của đội khách là James Scanlon – tiền vệ 19 tuổi đang thuộc biên chế học viện của Manchester United – người được xem như “tia sáng nhỏ” giữa muôn vàn khó khăn trước cuộc đụng độ này.

Đội hình dự kiến Croatia vs Gibraltar mới nhất

Croatia:

Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic, Ivanovic, Pasalic, Kramaric, Perisic; Fruk

Gibraltar:

Banda; Jolley, McClafferty, Lopes, Valarino; Bent, Scanlon, Clinton; Richards, Jessop, De Barr

Nhận định bóng đá Croatia vs Gibraltar mới nhất

Sau thất bại 0-2 trước á quân World Cup 2022 – đội tuyển Pháp – ở tứ kết Nations League, Croatia đã nhanh chóng lấy lại phong độ, thắng cả bốn trận mở màn vòng loại bảng L trước khi bị Cộng hòa Séc cầm hòa vào tối thứ Năm.

Nếu như ghi tới 17 bàn trong bốn trận đầu, thì ở lần ra sân gần nhất, hàng công của “Vatreni” lại gặp bế tắc, chỉ có hai cú sút trúng đích và không thể chọc thủng lưới thủ môn Matej Kovar (PSV Eindhoven).

Dù bị chia điểm, Croatia vẫn đang giữ vị thế vững vàng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng L và tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, bằng điểm với Cộng hòa Séc nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Với 17 pha lập công, họ chỉ xếp sau Áo (19 bàn) và Hà Lan (18 bàn) trong danh sách các đội ghi bàn nhiều nhất vòng loại châu Âu. Hàng công được ca ngợi là bùng nổ, nhưng hàng thủ của Croatia cũng cực kỳ chắc chắn – thủ môn Dominik Livakovic đã giữ sạch lưới ba trận liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Zlatko Dalic – người từng đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018 – đội bóng vùng Balkan vừa kỷ niệm trận thứ 100 của ông trên cương vị thuyền trưởng, với tỷ lệ thắng 55% và chỉ 25 lần thất bại.

Trong khi đó, Gibraltar có sự chuẩn bị khá đáng quên cho chuyến làm khách đến Croatia khi vừa để thua New Caledonia 0-2 trong trận giao hữu tại sân Europa Point.

Trước đó, Gibraltar cũng từng thua New Zealand hồi tháng 3 và mất cơ hội dự World Cup. Dù chỉ đứng thứ 150 trên bảng xếp hạng FIFA, New Caledonia vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ nhờ các pha lập công của Jean-Jacques Katrawa và Germain Haewegene.

Kể từ đầu năm 2024, Gibraltar đã trải qua bảy trận liên tiếp không thắng (toàn thua nếu chỉ tính các trận chính thức), với kết quả khả quan duy nhất là trận hòa 1-1 trước Moldova hồi tháng 11/2024.

Tại bảng L, đội bóng có biệt danh “Team 54” vẫn chưa có điểm nào sau năm lượt trận, đứng bét bảng và kém đội xếp trên Montenegro sáu điểm.

Trong trận lượt đi mùa hè vừa qua, Gibraltar từng thảm bại 0-7 trước Croatia. Vì vậy, thật khó để kỳ vọng đội khách có thể tạo nên bất ngờ trong chuyến hành quân này. Lần gần nhất họ thắng trên sân khách ở một trận đấu chính thức là trước Liechtenstein hồi tháng 10/2020.

Dự đoán tỉ số Croatia vs Gibraltar mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Croatia vs Gibraltar như sau:

Sportsmole: Croatia 6-0 Gibraltar

WhoScore: Croatia 6-1 Gibraltar

Croatia 6-1 Gibraltar Chúng tôi dự đoán: Croatia 6-0 Gibraltar

Xem trực tiếp Croatia vs Gibraltar khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Croatia vs Gibraltar trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 13/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.