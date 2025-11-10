Quốc tế Nhận định, dự đoán Đảo Faroe vs Czech: Chủ nhà tan tác Trận đấu giữa Đảo Faroe vs Czech vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Đảo Faroe vs Czech mới nhất

Sau chiến thắng lịch sử trước Montenegro, đội tuyển Quần đảo Faroe nhiều khả năng sẽ không thay đổi đội hình xuất phát. Họ dự kiến vẫn giữ bộ ba trung vệ gồm Odmar Faero, Gunnar Vatnhamar và Andrias Edmundsson để hướng tới trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp.

Dù đang có phong độ rất cao tại CLB NSI Runavik, Petur Knudsen vẫn sẽ phải ngồi dự bị thêm một lần nữa.

Về phía Cộng hòa Séc, sau màn trình diễn phòng ngự vững vàng trong trận gặp Croatia, họ nhiều khả năng tiếp tục sử dụng cặp trung vệ Martin Vitik và Ladislav Krejci.

Huấn luyện viên Ivan Hasek có thể thực hiện một số thay đổi ở hàng công sau khi đội nhà không ghi được bàn nào tại Prague, và tiền đạo Matej Vydra là cái tên nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính.

Đội hình dự kiến Đảo Faroe vs Czech mới nhất

Đảo Faroe:

Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Andreasen, Hendriksson, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen, Olsen

Czech:

Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Vydra; Chory

Nhận định bóng đá Đảo Faroe vs Czech mới nhất

Lần đầu tiên kể từ sau hai chiến thắng liên tiếp trước Malta vào năm 1997, đội tuyển Quần đảo Faroe đã giành được hai trận thắng liên tiếp tại vòng loại World Cup. Trận thắng mới nhất là màn vùi dập Montenegro ngay trên sân nhà vào đêm thứ Năm, khi đội chủ nhà ghi bốn bàn mà không để lọt lưới.

Chiến thắng trước đối thủ đang chật vật ở bảng L trên sân Streymoy là trận thắng có cách biệt lớn nhất mà đội tuyển Faroe từng đạt được trong một trận đấu chính thức. Hanus Sorensen mở tỷ số ở phút 16 bằng một pha lập công đẹp mắt, tạo đà cho thế trận áp đảo suốt phần còn lại của trận đấu.

Ngôi sao Arni Frederiksberg ghi một bàn và kiến tạo hai lần trong trận thắng đó, cuối cùng đã mang phong độ thăng hoa ở giải quốc nội lên sân chơi quốc tế. Cầu thủ 33 tuổi này đã ghi 17 bàn sau 23 trận tại Giải vô địch quốc gia Faroe năm 2025.

Với ba chiến thắng trong bốn trận gần nhất ở vòng loại World Cup, đội tuyển Faroe vẫn còn cơ hội nhỏ để tiếp tục giấc mơ đặt chân đến Bắc Mỹ, khi họ chỉ kém Cộng hòa Séc – đối thủ sắp tới – bốn điểm và còn hai lượt trận để hy vọng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Eydun Klakstein có phong độ sân nhà khá tốt, khi thắng hai trong ba trận tại Streymoy kể từ đầu chiến dịch. Thất bại duy nhất tại sân Torsvollur diễn ra trước á quân World Cup 2018 – Croatia – hồi đầu tháng 9.

Cộng hòa Séc đang hướng tới mục tiêu phá vỡ trật tự ở ngôi đầu bảng L và giành suất vào thẳng vòng chung kết World Cup năm sau. Họ vừa có được kết quả đáng khích lệ khi cầm hòa Croatia – đội mạnh nhất bảng – ngay tại Prague vào tối thứ Năm.

Hàng thủ gồm cựu cầu thủ West Ham United Vladimir Coufal và ngôi sao Wolverhampton Ladislav Krejci đã chơi chắc chắn, hóa giải tốt các mũi tấn công của Ivan Perisic và Andrej Kramaric, giúp thủ môn Matej Kovar giữ sạch lưới trong trận hòa không bàn thắng.

Hiện Cộng hòa Séc đang có chuỗi ba trận bất bại trên mọi đấu trường, bám sát Croatia trong cuộc đua ngôi đầu bảng L. Thầy trò Ivan Hasek đang có cùng 13 điểm với đối thủ, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận so với đội bóng vùng Balkan.

Tính rộng hơn, Cộng hòa Séc chỉ thua một trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm vòng loại World Cup và Nations League. Trận thua duy nhất trên sân khách trong giai đoạn đó là thất bại 1-5 trước Croatia hồi tháng 6.

Tiền đạo Patrik Schick – người đang có bốn bàn, bằng với thành tích của Harry Kane (Anh) và Kevin De Bruyne (Bỉ) trong chiến dịch vòng loại này – vẫn là chân sút chủ lực của Cộng hòa Séc, nhưng đáng tiếc anh vắng mặt trong đợt tập trung này vì chấn thương.

Dự đoán tỉ số Đảo Faroe vs Czech mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Đảo Faroe vs Czech như sau:

Sportsmole: Đảo Faroe 1-3 Czech

WhoScore: Đảo Faroe 0-3 Czech

Đảo Faroe 0-3 Czech Chúng tôi dự đoán: Đảo Faroe 1-3 Czech

Xem trực tiếp Đảo Faroe vs Czech khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Đảo Faroe vs Czech trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.