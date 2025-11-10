Quốc tế Nhận định, dự đoán Đan Mạch vs Hy Lạp: Lính chì thắng nghẹt thở Trận đấu giữa Đan Mạch vs Hy Lạp vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 13/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Đan Mạch vs Hy Lạp mới nhất

Sau màn trình diễn trơn tru trước Belarus, HLV Brian Riemer nhiều khả năng sẽ không thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của Đan Mạch, ngoại trừ một vị trí bắt buộc.

Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg (Marseille) bị treo giò vì nhận thêm thẻ vàng, nên Christian Norgaard (Arsenal) hoặc nhạc trưởng kỳ cựu Christian Eriksen có thể được tung vào thay thế.

Mikkel Damsgaard – người từng chơi chung với cả hai tại Brentford – sẽ hỗ trợ ngay phía sau tiền đạo cắm duy nhất. Rasmus Hojlund, tiền đạo của Napoli, nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công sau khi ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất ở cấp CLB và cũng nổ súng trong cả hai trận quốc tế vừa qua.

Phía Hy Lạp, HLV Jovanovic có thể thay đổi hàng công sau khi Vangelis Pavlidis bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước Scotland. Fotis Ioannidis (Sporting Lisbon) và Tasos Douvikas (Como) là những lựa chọn thay thế khả dĩ, trong khi tài năng trẻ Konstantinos Karetsas (Genk) cũng có thể được trao cơ hội.

Ở hàng thủ, hậu vệ trái Giorgos Kyriakopoulos và đội trưởng Panagiotis Retsos (Olympiacos) đều vắng mặt vì chấn thương, khiến lựa chọn của Hy Lạp càng thêm hạn chế nơi tuyến phòng ngự.

Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Hy Lạp mới nhất

Đan Mạch:

Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Maehle, Norgaard, Hjulmand, Dorgu; Dreyer, Damsgaard; Hojlund

Hy Lạp:

Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis

Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Hy Lạp mới nhất

Bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Belarus hôm thứ Năm, Đan Mạch tiếp tục giữ vững vị trí nhì bảng cùng điểm số với Scotland và tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé trực tiếp tới kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Sau trận hòa 0-0 trước Scotland ở lượt mở màn và chiến thắng dễ dàng trước Hy Lạp ba ngày sau đó, thầy trò HLV Brian Riemer đã củng cố ngôi đầu bảng C bằng một màn trình diễn áp đảo.

Trước Belarus – đội đang đứng cuối bảng – Đan Mạch đã dẫn trước 4-0 chỉ sau hiệp một, trong đó Rasmus Hojlund lập cú đúp và Patrick Dorgu ghi thêm một bàn. Chung cuộc, họ thắng 6-0 trên sân trung lập tại Hungary, nâng hiệu số bàn thắng bại lên +9.

Đội bóng Bắc Âu đã thắng 5 trong 9 trận đầu dưới thời Riemer, đồng thời giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp – thành tích mà họ chưa từng tái lập kể từ tháng 10/2021. Với vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA, Đan Mạch được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất bảng C, dù chặng đường đến tấm vé trực tiếp vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Để có suất dự World Cup mà không cần đá play-off, Đan Mạch phải kết thúc vòng loại với thứ hạng cao hơn Scotland. Cuộc đối đầu giữa hai đội vào tháng tới nhiều khả năng sẽ trở thành “trận chung kết” định đoạt ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Hy Lạp – đối thủ của Đan Mạch ở lượt đấu này – vừa trải qua cú sốc khi để thua ngược 1-3 trước Scotland, dù từng là đội mở tỷ số.

Trước đó, thầy trò HLV Ivan Jovanovic từng thắng chính Scotland tại vòng play-off Nations League mùa trước, rồi nối dài mạch thăng hoa với 4 trận thắng liên tiếp. Họ ghi 17 bàn trong chuỗi đó, trong đó có 5 bàn vào lưới Belarus ở trận mở màn bảng C.

Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Đan Mạch ở lượt hai đã khiến họ tụt lại phía sau, và trận thua Scotland vừa qua càng khiến cơ hội của Hy Lạp trở nên mong manh. Dù kiểm soát thế trận tốt ở Glasgow và Kostas Tsimikas ghi bàn mở tỷ số, đội bóng áo trắng xanh lại sụp đổ hoàn toàn trong 30 phút cuối, để thủng lưới liền ba bàn.

Với chỉ 3 điểm sau ba trận, Hy Lạp đang kém Đan Mạch và Scotland 4 điểm, buộc phải thắng cả ba lượt trận còn lại mới hy vọng tranh suất play-off. Nếu để thua tại Copenhagen trong khi Scotland thắng Belarus, giấc mơ World Cup đầu tiên kể từ năm 2014 của họ sẽ chấm dứt sớm hai vòng đấu.

Dự đoán tỉ số Đan Mạch vs Hy Lạp mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Đan Mạch vs Hy Lạp như sau:

Sportsmole: Đan Mạch 2-1 Hy Lạp

WhoScore: Đan Mạch 2-0 Hy Lạp

Đan Mạch 2-0 Hy Lạp Chúng tôi dự đoán: Đan Mạch 2-1 Hy Lạp

Xem trực tiếp Đan Mạch vs Hy Lạp khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Đan Mạch vs Hy Lạp trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 13/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.