Quốc tế Nhận định, dự đoán Santos vs Corinthians: Neymar lại khóc Trận đấu giữa Santos vs Corinthians giải Brasileiro diễn ra vào 7h30 ngày 16/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Santos vs Corinthians mới nhất

Chủ nhà Santos chắc chắn sẽ thiếu vắng đội trưởng Neymar Jr., người đang điều trị chấn thương gân kheo.

Cùng với anh, Victor Hugo cũng nghỉ thi đấu vì chấn thương tương tự, trong khi hai hậu vệ Joao Basso và Mayke vẫn chưa đủ thể lực để trở lại.

Hậu vệ Igor Vinicius nhiều khả năng tiếp tục đá chính sau khi được đánh giá là cầu thủ hay nhất của Santos trong thất bại 0-3 cuối tuần qua — anh thắng 100% các pha không chiến và 67% trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Phía Corinthians cũng gặp khó khăn với 4 ca chấn thương: các tiền vệ Rodrigo Garro (bắp chân), Charles (đầu gối), Andre Carrillo (mắt cá) và hậu vệ Andre Ramalho (gân kheo).

Tiền đạo Memphis Depay, cựu ngôi sao của Manchester United, đã bình phục và ra sân 18 phút ở trận gần nhất. Anh cũng tỏa sáng trong loạt trận quốc tế với 2 bàn và 2 kiến tạo, nhưng do lịch thi đấu dày, nhiều khả năng Depay sẽ vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Breno Bidon đang gây ấn tượng mạnh, thu hút sự quan tâm của cả hai đội bóng thành Manchester. Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa và có thể theo bước Depay sang châu Âu trong tương lai gần.

Đội hình dự kiến Santos vs Corinthians mới nhất

Santos:

Brazao; Vinicius, Duarte, Frias, Escobar; Joao Schmidt, Ze Rafael, Rincon, Rollheiser; Guilherme, Diaz

Corinthians:

Souza; Matheuzinho, Pedro, Henrique, Bidu; Raniele, J. Martinez, Maycon; Bidon; Negao, Alberto

Nhận định bóng đá Santos vs Corinthians mới nhất

Sau một mùa giải xuống hạng và thi đấu ở Serie B, Santos đã nhanh chóng lấy lại vị thế khi vô địch giải hạng Nhì Brazil để giành quyền trở lại Serie A.

Tuy nhiên, hành trình của họ mùa này lại đầy biến động khi đã có 5 HLV thay nhau ngồi ghế nóng, và hiện tại vị trí này thuộc về Juan Pablo Vojvoda, người được bổ nhiệm vào tháng 8 năm nay.

Dưới thời HLV người Argentina, Santos đã trải qua 6 trận đấu, chỉ thua 1 trận, nhưng cũng chỉ thắng 1 trận duy nhất và hòa 4 lần.

Thành tích này không tệ, nhưng cũng chưa đủ để giúp đội bóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm — Santos hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

Trận thua trước Ceara tuần trước là thất bại đầu tiên của Vojvoda, vì vậy ông sẽ rất muốn thúc đẩy tinh thần toàn đội để tìm lại chiến thắng trước Corinthians.

Cuộc đối đầu này là một trong những trận derby lớn nhất của bóng đá bang Sao Paulo, và một chiến thắng sẽ mang ý nghĩa tinh thần to lớn cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Santos chưa thắng Corinthians tại Serie A kể từ năm 2021. Lần gần nhất họ vượt qua đối thủ cùng thành phố là tại Campeonato Paulista đầu năm 2024, khi Santos lọt vào chung kết nhưng sau đó để thua Palmeiras.

Nếu không cải thiện kết quả trước đối thủ truyền kiếp, Santos có nguy cơ một lần nữa rơi vào cuộc chiến trụ hạng.

Đội khách Corinthians, với 7 lần vô địch Serie A, vẫn đang đi tìm lại ánh hào quang kể từ danh hiệu gần nhất vào năm 2017. Kể từ đó, thành tích tốt nhất của họ chỉ là vị trí thứ tư.

Sau khi giành chức vô địch Campeonato Paulista lần thứ 31, Timao đang hướng tới việc kết thúc mùa giải quốc nội một cách ấn tượng.

Dưới sự dẫn dắt của Dorival Junior — cựu HLV trưởng đội tuyển Brazil — Corinthians đã có một mùa giải tương đối ổn định. Ông tiếp quản đội từ Orlando Ribeiro và Ramon Diaz, và đã dẫn dắt 29 trận, giành 12 chiến thắng, 8 thất bại, cùng một số trận hòa đáng chú ý.

Chiến thắng gần nhất trước Mirassol đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, giúp đội bóng củng cố vị trí trong nhóm dự Copa Sudamericana.

Hiện Corinthians đang xếp thứ 12, kém nhóm dự Copa Libertadores tới 10 điểm, nên mục tiêu khả thi nhất của họ là giữ vững vị trí hiện tại và duy trì phong độ ổn định.

Dự đoán tỉ số Santos vs Corinthians mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Santos vs Corinthians như sau:

Sportsmole: Santos 0-2 Corinthians

WhoScore: Santos 1-2 Corinthians

Santos 1-2 Corinthians Chúng tôi dự đoán: Santos 1-2 Corinthians

Xem trực tiếp Santos vs Corinthians khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Santos vs Corinthians trong khuôn khổ giải Brasileiro diễn ra vào lúc 7h30 ngày 16/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.