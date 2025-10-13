Quốc tế Nhận định, dự đoán Latvia vs Anh: Chủ nhà vỡ trận Trận đấu giữa Latvia vs Anh vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Latvia vs Anh mới nhất

Đội trưởng Harry Kane không ra sân ở trận gặp xứ Wales do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá, nhưng HLV Tuchel khẳng định ông “chắc chắn” tiền đạo này sẽ sẵn sàng cho trận đấu tại Riga.

Trong khi đó, hậu vệ Jarell Quansah của Bayer Leverkusen đã rút khỏi đội tuyển vì chấn thương không công bố cụ thể. Ngoài ra, Tuchel vẫn có đầy đủ lực lượng tinh nhuệ để lựa chọn.

Chiến lược gia người Đức được cho là sẽ không thay đổi nhiều đội hình khi mục tiêu giành vé chỉ còn cách một chiến thắng. Kane nhiều khả năng trở lại đá chính, còn Marcus Rashford có thể thế chỗ Anthony Gordon trên hàng công.

Về phía chủ nhà Latvia, HLV Paolo Nicolato vẫn giữ nguyên lực lượng như ở trận hòa Andorra, nhưng họ tiếp tục thiếu hai trụ cột quan trọng: tiền đạo Roberts Uldrikis và tiền vệ Kristers Tobers (Aberdeen) vì chấn thương.

Ở trận trước, Nicolato đã thực hiện ba sự thay đổi ngay sau hiệp một, trong đó có việc rút Dario Sits – tiền đạo của Atletico Madrid B – ra sân. Nhiều khả năng cầu thủ trẻ này sẽ mất suất đá chính vào tay Janis Ikaunieks, chân sút giàu kinh nghiệm nhất đội cùng Vladislavs Gutkovskis, mỗi người đã có 12 bàn thắng cho tuyển Latvia.

Đội hình dự kiến Latvia vs Anh mới nhất

Latvia:

Zviedris; Savalnieks, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Zelenkovs, Varslavans; Ikaunieks; Gutkovskis, Sits

Anh:

Pickford; Konsa, Guehi, Stones, Spence; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane

Nhận định bóng đá Latvia vs Anh mới nhất

Kể từ khi kế nhiệm Sir Gareth Southgate trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh, Thomas Tuchel đang dần khẳng định dấu ấn của mình với chuỗi chiến thắng ấn tượng ở vòng loại. Mới đây, ông tiếp tục “gạch thêm một dấu mốc” trong hành trình cùng “Tam sư” khi giành chiến thắng đầu tiên ở một trận giao hữu.

Không cần nhắc lại quá nhiều về trận ra mắt nhạt nhòa trước Senegal, bởi chỉ vài ngày sau, tuyển Anh đã “hủy diệt” xứ Wales chỉ trong 20 phút đầu tiên. Morgan Rogers, Ollie Watkins và Bukayo Saka lần lượt lập công, giúp đội nhà dễ dàng thắng 3-0.

Tỷ số lẽ ra còn đậm hơn nếu các học trò của Tuchel tận dụng cơ hội tốt hơn, nhưng việc giảm nhịp độ trong hiệp hai là hoàn toàn dễ hiểu, bởi họ cần giữ sức cho trận đấu quan trọng với Latvia – nơi tấm vé dự World Cup gần như chắc chắn sẽ được định đoạt.

Nhờ Serbia để thua Albania hôm thứ Bảy, tuyển Anh chỉ cần thắng tại Riga là sẽ chính thức giành vé đến Bắc Mỹ. “Tam sư” hiện hơn Albania bốn điểm dù đá ít hơn một trận, và hơn Serbia tám điểm sau cùng số trận.

Không chỉ toàn thắng ở vòng loại, tuyển Anh còn là đội duy nhất trong toàn bộ các bảng năm đội chưa thủng lưới lần nào – một thành tích phòng ngự hoàn hảo. Vì thế, hy vọng của Latvia gần như không có nhiều cơ sở khi chuẩn bị tiếp đón “Tam sư” lần đầu tiên trong lịch sử.

Chưa từng dự World Cup với tư cách quốc gia độc lập và mới chỉ một lần góp mặt tại Euro (vòng bảng năm 2004), hành trình tìm vé tới ngày hội bóng đá thế giới của Latvia dường như sẽ lại phải kéo dài.

Sau sáu trận tại bảng K, Latvia chỉ thắng một. Cuối tuần qua, họ tiếp tục gây thất vọng khi bị Andorra – đội đã thua cả năm trận trước đó – cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến Latvia đứng thứ tư, kém vị trí dự play-off sáu điểm và chỉ còn hai trận để cứu vãn tình thế.

Để giành suất nhì bảng, họ phải thắng cả hai trận còn lại, đồng thời hy vọng Albania thua toàn bộ và san bằng hiệu số bàn thắng bại – một kịch bản gần như bất khả thi. Trong 12 tháng qua, Latvia chỉ thắng một trong 12 trận, con số nói lên tất cả.

Tệ hơn, đội bóng vùng Baltic đã thua 14 trận liên tiếp trước các đội thuộc top 10 thế giới, với tổng tỉ số thua lên tới 1-41. Ở lượt đi tại Wembley cách đây bảy tháng, họ cũng dễ dàng gục ngã 0-3 trước tuyển Anh.

Dự đoán tỉ số Latvia vs Anh mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Latvia vs Anh như sau:

Sportsmole: Latvia 0-3 Anh

WhoScore: Latvia 1-4 Anh

Latvia 1-4 Anh Chúng tôi dự đoán: Latvia 0-3 Anh

Xem trực tiếp Latvia vs Anh khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Latvia vs Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.