Quốc tế Nhận định, dự đoán Sunderland vs Wolverhampton: Mèo đen hồi sinh Trận đấu giữa Sunderland vs Wolverhampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Wolverhampton mới nhất

Sunderland sẽ tiếp tục thiếu vắng 5 cầu thủ chấn thương: Habib Diarra (háng), Romaine Mundle (gân kheo), Dennis Cirkin (cổ tay), Aji Alese (vai) và Leo Hjelde (gân Achilles). Ngoài ra, hậu vệ Reinildo Mandava vẫn đang thụ án treo giò trận cuối cùng trong chuỗi 3 trận.

Cặp đôi Omar Alderete và Noah Sadiki đều gặp vấn đề cơ và mắt cá khi thi đấu cho ĐTQG, nhưng HLV Le Bris cho biết “khả năng họ ra sân vẫn có thể xảy ra”, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sát giờ thi đấu.

Nếu Alderete không kịp trở lại, Daniel Ballard có thể được triệu tập trở lại hàng thủ. Trong khi đó, tài năng trẻ Chris Rigg (18 tuổi) có thể được đá cặp với Granit Xhaka ở giữa sân nếu Sadiki chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Bên phía Wolves, Matt Doherty vừa phẫu thuật cổ tay và sẽ tiếp tục vắng mặt, cùng với Leon Chiwome (đầu gối). Tuy nhiên, trung vệ Toti Gomes đã khỏi cúm và sẵn sàng trở lại.

Kể từ khi chuyển từ sơ đồ 5 hậu vệ sang 4 hậu vệ, Wolves bất bại 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (1 thắng, 2 hòa), nên HLV Pereira có thể sẽ giữ nguyên hệ thống này.

Trên hàng công, tiền đạo Jorgen Strand Larsen vẫn chưa ghi bàn sau 5 trận tại Premier League nhưng nhiều khả năng vẫn được đá chính, cùng Jhon Arias và một trong hai cái tên Hwang Hee-chan hoặc Rodrigo Gomes hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Wolverhampton mới nhất

Sunderland:

Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Masuaku; Rigg, Xhaka, Le Fee; Talbi, Isidor, Adingra

Wolverhampton Wanderers:

Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang

Nhận định bóng đá Sunderland vs Wolverhampton mới nhất

Ít ai có thể ngờ rằng Sunderland, đội bóng vừa trở lại Premier League sau 8 năm vắng bóng, lại đang nằm trong nửa trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 7 vòng đấu – một khởi đầu ấn tượng và hoàn toàn xứng đáng với những gì thầy trò Regis Le Bris đã thể hiện.

Tuy nhiên, ở trận gần nhất, họ đã gặp phải một Manchester United đang khát điểm và chịu thất thủ 0–2 tại Old Trafford. Đó là trận đấu mà Sunderland thi đấu dưới sức, chỉ tạo ra xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) 0,71 và để đối phương kiểm soát thế trận, chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại.

Sau trận, HLV Le Bris thừa nhận 30 phút đầu tiên của đội “không đạt yêu cầu”, dù việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ sau đó giúp hàng thủ ổn định hơn. Thất bại ấy được xem như “lời nhắc thực tế” cho Sunderland rằng cuộc đua trụ hạng ở Premier League là một hành trình khắc nghiệt.

Một điểm yếu đáng chú ý của Sunderland mùa này là khả năng nhập cuộc chậm. Họ mới chỉ ghi được 1 trong 7 bàn thắng ở hiệp 1 – tỷ lệ thấp nhất giải (14%). Trong 45 phút đầu của các trận, đội bóng chỉ có 27 cú sút và tạo ra 2,4 xG, so với 43 cú sút và 3,9 xG ở hiệp 2.

Dẫu vậy, Sunderland có thể tự tin khi được trở lại sân nhà Stadium of Light, nơi họ đã giành 7 điểm sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa). Nếu đánh bại Wolves, họ sẽ có từ 10 điểm trở lên trong 4 trận sân nhà đầu mùa – điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1968–69.

Về phía Wolves, đội bóng của Vitor Pereira đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa thắng trận nào sau 7 vòng đấu (4 thua, 3 hòa), trở thành đội duy nhất của Premier League 2025–26 vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.

Dù vậy, họ cũng cho thấy một vài tín hiệu tích cực. Ở hai trận gần nhất gặp Tottenham và Brighton, Wolves đều cầm hòa với cùng tỷ số 1–1. Tuy nhiên, ở cả hai trận này, họ đều bị gỡ hòa ở cuối trận – phút 94 trước Tottenham và phút 86 trước Brighton.

Đáng lo hơn, Wolves đã không thắng trong 3 trận liên tiếp dù là đội ghi bàn mở tỷ số, trong đó có thất bại 1–3 trước Leeds. Trong lịch sử Premier League, chỉ 8 đội từng ghi bàn trước trong 4 trận liên tiếp mà không thắng trận nào – gần nhất là Tottenham (5 trận, cuối 2023).

Dẫu phong độ yếu kém, Wolves vẫn chưa bị bỏ lại quá xa ở đáy bảng, và một chiến thắng cuối tuần này có thể giúp họ tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng nếu các kết quả khác thuận lợi.

Trận này cũng đánh dấu lần đầu Wolves trở lại sân Stadium of Light kể từ tháng 5/2018, khi họ thua Sunderland 0–3 tại Championship. Trong 10 lần gần nhất hành quân đến đây, Wolves chỉ thắng 1 trận duy nhất – đó là chiến thắng 3–1 tại Premier League vào tháng 5/2011, thời HLV Mick McCarthy.

Dự đoán tỉ số Sunderland vs Wolverhampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sunderland vs Wolverhampton như sau:

Sportsmole: Sunderland 2-1 Wolverhampton

WhoScore: Sunderland 2-1 Wolverhampton

Sunderland 2-1 Wolverhampton Chúng tôi dự đoán: Sunderland 1-0 Wolverhampton

Xem trực tiếp Sunderland vs Wolverhampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sunderland vs Wolverhampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.