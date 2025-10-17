Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs Arsenal: Pháo thủ trút giận Trận đấu giữa Fulham vs Arsenal giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 23h30 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs Arsenal mới nhất

Arsenal đang chịu tổn thất lớn về nhân sự khi đội trưởng Martin Ødegaard – người vừa lập kỷ lục “bị thay ra trong hiệp một ba trận liên tiếp” – được xác nhận sẽ nghỉ thi đấu khoảng một tháng do chấn thương đầu gối gặp phải trong trận thắng West Ham.

Ngoài ra, danh sách chấn thương của “Pháo thủ” còn có Kai Havertz (đầu gối), Gabriel Jesus (đầu gối) và Noni Madueke (đầu gối). Hậu vệ Ben White cũng không thể tập luyện hôm thứ Năm, làm dấy lên lo ngại rằng anh có thể phải nghỉ thi đấu thêm.

Tin tích cực là tân binh Piero Hincapié đã trở lại tập luyện sau chấn thương háng và có thể được đăng ký thi đấu, dù khả năng anh ra sân từ đầu là không cao.

Ở phía Fulham, HLV Marco Silva cũng đau đầu vì chấn thương ở tuyến giữa. Tiền vệ Sasa Lukic dính chấn thương háng chỉ sau 14 phút trong trận gặp Bournemouth và dự kiến sẽ nghỉ 4–6 tuần. Trong khi đó, Samuel Chukwueze bị đau sau khi chơi cho tuyển Nigeria, còn Raúl Jiménez (hông) vẫn chưa chắc kịp bình phục.

Ngoài ra, Kenny Tete (đầu gối) và Rodrigo Muniz (đùi) chắc chắn vắng mặt. Dẫu vậy, Fulham vẫn có thể trông chờ vào những gương mặt cũ từng khoác áo Arsenal như Emile Smith Rowe, Alex Iwobi và Bernd Leno, tất cả đều đủ thể lực để ra sân đối đầu đội bóng cũ trong trận derby London hứa hẹn nhiều cảm xúc.

Đội hình dự kiến Fulham vs Arsenal mới nhất

Fulham:

Leno; Diop, Bassey, Andersen; Castagne, Berge, Cairney, Sessegnon; Wilson, Iwobi; King

Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Nhận định bóng đá Fulham vs Arsenal mới nhất

Sau khi xóa bỏ ba “lời nguyền” liên tiếp trong ba trận gần nhất – đánh bại Newcastle ngay tại St James’ Park, phục hận trước Olympiacos sau ba lần thất bại trên sân nhà, và vượt qua “ác mộng” West Ham – Arsenal bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 với tinh thần hứng khởi.

Chiến thắng 2–0 trước West Ham, đội từng đánh bại họ ở Emirates trong hai mùa giải trước (2023–24 và 2024–25), đã giúp “Pháo thủ” vươn lên ngôi đầu bảng Premier League. Nhờ việc Chelsea hạ gục Liverpool ngay sau đó, Arsenal tiếp tục giữ vững vị trí số một trong suốt kỳ nghỉ.

Về phong độ, đoàn quân của Mikel Arteta đang thể hiện sức mạnh toàn diện. Họ chỉ kém Manchester City về số bàn thắng, nhưng lại sở hữu hàng thủ tốt nhất giải. Ngoài ra, Arsenal đã có tới 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại Premier League mùa này – con số cao nhất toàn giải, phản ánh chiều sâu đội hình cực kỳ ấn tượng.

Tính trên mọi đấu trường, Arsenal hiện có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả trận thắng ở vòng 3 Cúp Liên đoàn trước Port Vale. Đặc biệt, “Pháo thủ” luôn chơi tốt trong các trận derby London: họ chỉ thua 1 trong 18 trận derby gần nhất ở Premier League và đạt thành tích tương tự khi thi đấu sân khách trong những trận derby này. Trận thua duy nhất đó, không ai khác, chính là trước đối thủ cuối tuần này – Fulham.

Ở phía bên kia, Fulham dưới thời Marco Silva cũng đang cho thấy sự lì lợm trên sân nhà Craven Cottage. Mùa trước, Fulham từng khiến Arsenal phải “ôm hận” đúng vào đêm Giao thừa 2023 với chiến thắng 2–1, và tiếp tục cầm hòa 1–1 ở lần tái đấu một năm sau đó – khi bàn thắng phút cuối của Bukayo Saka bị VAR từ chối vì việt vị.

Bước sang tháng 10/2025, Fulham tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở Premier League mùa này, với 7 điểm sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa). Các đối thủ như Brentford, Leeds United và Manchester United đều đã rời Craven Cottage mà không thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, khi rời xa “pháo đài” của mình, Fulham lại gặp nhiều khó khăn. Họ vừa nhận hai thất bại liên tiếp 1–3 trước Aston Villa và Bournemouth. Đáng nói, trong trận gặp Bournemouth, Fulham là đội mở tỷ số ở phút 70 nhưng vẫn bị lội ngược dòng chóng vánh. Hiện đội bóng của Silva đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng, kém top 6 bốn điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng cũng bốn điểm – một vị trí không quá tệ nhưng vẫn thiếu ổn định.

Một thống kê không mấy vui vẻ cho Fulham: họ đã không giữ sạch lưới trong 20 trận Premier League gần nhất gặp Arsenal, và lần cuối cùng khiến Arsenal “tịt ngòi” là tháng 8 năm 2008.

Dự đoán tỉ số Fulham vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Fulham 1-3 Arsenal

WhoScore: Fulham 0-2 Arsenal

Fulham 0-2 Arsenal Chúng tôi dự đoán: Fulham 0-2 Arsenal

Xem trực tiếp Fulham vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs Arsenal trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 23h30 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.