Chuyển đổi số LG công bố màn hình có thể co giản đầu tiên trên thế giới Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, LG, vừa giới thiệu một màn hình mới có khả năng co giãn, mở rộng tới 50%, đánh dấu bước cải tiến vượt trội so với phiên bản ra mắt vào năm 2022.

LG cho biết nguyên mẫu màn hình mới của họ có kích thước ban đầu là 12 inch nhưng có thể kéo giãn lên đến 18 inch mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị. Màn hình này đạt độ phân giải 100 pixel trên mỗi inch (PPI), mang lại hình ảnh rõ nét và chi tiết dù trong trạng thái kéo giãn tối đa. Thiết kế này mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực như thiết bị đeo thông minh, màn hình linh hoạt cho ô tô, và các thiết bị điện tử tiên tiến khác.

Để tăng cường khả năng co giãn của màn hình so với phiên bản trước, LG đã tiến hành cải tiến đáng kể chất nền silicon - loại vật liệu đặc biệt vốn được sử dụng trong kính áp tròng, nổi bật với tính linh hoạt cao và khả năng co giãn tự nhiên. Công ty đã tối ưu hóa các đặc tính của silicon này để chịu được các lực kéo giãn lớn mà vẫn giữ được độ bền và ổn định.

Màn hình có thể co giãn đầu tiên trên thế giới của LG. Ảnh: Cybernews.

Bên cạnh đó, LG cũng phát triển một cấu trúc dây dẫn mới, cho phép các đường dẫn điện bên trong màn hình có thể co giãn đồng bộ với chất nền mà không làm gián đoạn tín hiệu. Nhờ các cải tiến này, màn hình có thể mở rộng đáng kể mà vẫn đảm bảo hiệu suất hiển thị và độ tin cậy của thiết bị.

Theo thông cáo báo chí của LG, màn hình mới này có thể chịu được việc kéo giãn lặp đi lặp lại hơn 10.000 lần mà không làm giảm chất lượng hiển thị, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét và sắc sảo. Độ bền vượt trội của màn hình được đảm bảo nhờ vào việc sử dụng công nghệ chiếu sáng micro-LED với các diode siêu nhỏ có kích thước chỉ 40 micromet (μm).

Những micro-LED này không chỉ mang lại khả năng phát sáng đồng đều mà còn giúp màn hình có độ bền cơ học cao hơn, duy trì hiệu suất hình ảnh ngay cả khi phải đối mặt với các điều kiện kéo giãn liên tục và khắc nghiệt. Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng của màn hình co giãn trong các thiết bị yêu cầu độ bền cao và khả năng linh hoạt.

Trước đó, vào năm 2022, LG đã ra mắt một mẫu màn hình có khả năng mở rộng lên đến hơn 20%, đánh dấu bước đầu trong công nghệ màn hình linh hoạt của công ty.

Công ty tin rằng sự cải tiến này sẽ mở ra tiềm năng lớn trong việc thương mại hóa, vì màn hình có thể được tích hợp vào nhiều loại thiết bị đòi hỏi sự linh hoạt cao như thiết bị đeo, màn hình cho xe ô tô, và các sản phẩm điện tử tiên tiến. LG kỳ vọng rằng công nghệ mới này sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh, giúp họ dẫn đầu trong ngành công nghiệp màn hình co giãn khi sản phẩm được đưa vào thị trường.

Màn hình co giãn của LG được thiết kế với cấu trúc mỏng và nhẹ, linh hoạt đến mức có thể dễ dàng bám dính lên các bề mặt cong và không đều như trên quần áo, da người, hoặc các vật liệu có hình dáng phức tạp khác. Với khả năng này, loại màn hình mới hứa hẹn mở ra hàng loạt ứng dụng tiềm năng trong nhiều ngành công nghiệp.

Theo đó, trong lĩnh vực thời trang, chúng có thể được sử dụng để tạo ra quần áo thông minh với khả năng hiển thị thông tin hoặc thay đổi màu sắc. Đối với thiết bị đeo, màn hình co giãn sẽ giúp sản phẩm ôm sát hơn vào cổ tay hoặc da mà vẫn duy trì hiệu suất hiển thị ổn định.

Trong ngành di động, công nghệ này có thể giúp tạo ra các thiết bị linh hoạt hơn, dễ tích hợp trong các thiết kế độc đáo. Những đặc tính này không chỉ gia tăng trải nghiệm người dùng mà còn mang lại tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong y tế, thể thao, và sản phẩm công nghệ tiên tiến.

Hiện tại, thời điểm LG đưa công nghệ màn hình co giãn mới này ra thị trường vẫn chưa được xác định rõ ràng. Mặc dù công ty đã giới thiệu một số nguyên mẫu đầy hứa hẹn và thể hiện tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong nhiều lĩnh vực, họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và thử nghiệm để đảm bảo màn hình đạt đủ độ bền, hiệu suất, và tính ổn định cho việc sử dụng hàng ngày.

Các yếu tố như chi phí sản xuất, khả năng sản xuất hàng loạt, và phản hồi từ đối tác công nghiệp có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng về thời điểm thương mại hóa. LG cũng có thể cần thêm thời gian để tối ưu hóa các quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khi chính thức tung sản phẩm ra toàn cầu.