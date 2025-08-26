Lịch cắt điện Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Lịch cắt điện Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
Theo Điện lực Nghệ An, dự kiến có lịch cắt điện tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025.
Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.
- Lịch cắt điện khu vực Cửa Lò từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
- Lịch cắt điện khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
- Lịch cắt điện khu vực Hưng Nguyên từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
- Lịch cắt điện khu vực Nghi Lộc từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
- Lịch cắt điện khu vực Tân Kỳ từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
- Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Nghệ An
- Theo dõi lịch cúp điện Nghệ An tại báo Nghệ An
- Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN miền Bắc
- Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN
Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025 có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão số 5, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.
Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.
Lịch cắt điện khu vực Cửa Lò từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
|Điện lực
|Thời Gian Từ
|Thời Gian Đến
|Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò
|2025-08-26 05:00:00.000
|2025-08-26 07:00:00.000
|Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò
|2025-08-26 05:00:00.000
|2025-08-26 18:00:00.000
|Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò
|2025-08-26 16:00:00.000
|2025-08-26 18:00:00.000
Lịch cắt điện khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
|Điện lực
|Thời Gian Từ
|Thời Gian Đến
|Khu Vực
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-26 06:00:00.000
|2025-08-26 07:00:00.000
|TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Bình, Nghĩa Chính, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc,
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-26 06:00:00.000
|2025-08-26 12:00:00.000
|Xã Nghĩa Thọ
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-26 07:00:00.000
|2025-08-26 18:00:00.000
|Nghĩa Đức
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-26 07:30:00.000
|2025-08-26 18:00:00.000
|Nghĩa Lộc
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-26 11:00:00.000
|2025-08-26 12:00:00.000
|TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Bình, Nghĩa Chính, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc,
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-27 07:00:00.000
|2025-08-27 18:00:00.000
|Quỳnh Tam
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-27 07:00:00.000
|2025-08-27 18:00:00.000
|Nghĩa Khánh
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-28 07:00:00.000
|2025-08-28 18:00:00.000
|Quỳnh Châu Xã Quỳnh Tam
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-28 07:00:00.000
|2025-08-28 18:00:00.000
|Nghĩa Trung
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-29 07:00:00.000
|2025-08-29 18:00:00.000
|Quỳnh Tam
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa
|2025-08-30 07:00:00.000
|2025-08-30 18:00:00.000
|Nghĩa Tiến Tây Hiếu
Lịch cắt điện khu vực Hưng Nguyên từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
|Điện lực
|Thời Gian Từ
|Thời Gian Đến
|Khu Vực
|Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên
|2025-08-26 05:00:00.000
|2025-08-26 11:30:00.000
|Khối 13 Cửa Nam; Hưng Chính
|Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên
|2025-08-26 05:00:00.000
|2025-08-26 05:30:00.000
|H Mỹ , H Tân ,, H Thông , Nam Cát , TTHN , H Long , H Lĩnh , Xuân Lâm
|Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên
|2025-08-26 05:00:00.000
|2025-08-26 05:30:00.000
|Hưng Phúc, H. Châu, H.Tiến, H.Thắng, H.Xuân, H.Phú, H.Khánh, H.Lam
|Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên
|2025-08-26 11:00:00.000
|2025-08-26 11:30:00.000
|Hưng Phúc, H. Châu, H.Tiến, H.Thắng, H.Xuân, H.Phú, H.Khánh, H.Lam
Lịch cắt điện khu vực Nghi Lộc từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
|Điện lực
|Thời Gian Từ
|Thời Gian Đến
|Khu Vực
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Lộc
|2025-08-26 12:00:00.000
|2025-08-26 13:30:00.000
|Phía sau Đz 483 E15.51
|Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Lộc
|2025-08-26 12:00:00.000
|2025-08-26 13:30:00.000
|Phia sau Dz 481 E15.51
Lịch cắt điện khu vực Tân Kỳ từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025
|Điện lực
|Thời Gian Từ
|Thời Gian Đến
|Khu Vực
|Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ
|2025-08-29 05:30:00.000
|2025-08-29 17:00:00.000
|Xã Giai Xuân
|Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ
|2025-08-29 07:30:00.000
|2025-08-29 10:30:00.000
|Xã Nghĩa Hành, Xã Tiên Đồng
Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 27/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cúp điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.
Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Nghệ An
Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:
Theo dõi lịch cúp điện Nghệ An tại báo Nghệ An
Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.
Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN miền Bắc
Để tra cứu lịch ngắt điện tại Nghệ An hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN miền Bắc tại đường link https://cskh.npc.com.vn/. Chọn mục Tra cứu -> Lịch ngừng giảm cung cấp điện -> Tìm kiếm theo công ty điện lực - Điện lực để nắm bắt thông tin
Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN
Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Nghệ An chính xác ngay trên điện thoại.