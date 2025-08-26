Thứ Ba, 26/8/2025
Lịch cắt điện Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

23/01/2025 6:15

Theo Điện lực Nghệ An, dự kiến có lịch cắt điện tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025.

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025 có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão số 5, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Lịch cắt điện Nghệ An từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cắt điện khu vực Cửa Lò từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Điện lựcThời Gian TừThời Gian Đến
Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò2025-08-26 05:00:00.0002025-08-26 07:00:00.000
Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò2025-08-26 05:00:00.0002025-08-26 18:00:00.000
Đội Quản lý điện lực khu vực Cửa Lò2025-08-26 16:00:00.0002025-08-26 18:00:00.000

Lịch cắt điện khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Điện lựcThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu Vực
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-26 06:00:00.0002025-08-26 07:00:00.000TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Bình, Nghĩa Chính, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc,
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-26 06:00:00.0002025-08-26 12:00:00.000Xã Nghĩa Thọ
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-26 07:00:00.0002025-08-26 18:00:00.000Nghĩa Đức
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-26 07:30:00.0002025-08-26 18:00:00.000Nghĩa Lộc
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-26 11:00:00.0002025-08-26 12:00:00.000TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Bình, Nghĩa Chính, Nghĩa Hội, Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc,
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-27 07:00:00.0002025-08-27 18:00:00.000Quỳnh Tam
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-27 07:00:00.0002025-08-27 18:00:00.000Nghĩa Khánh
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-28 07:00:00.0002025-08-28 18:00:00.000Quỳnh Châu Xã Quỳnh Tam
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-28 07:00:00.0002025-08-28 18:00:00.000Nghĩa Trung
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-29 07:00:00.0002025-08-29 18:00:00.000Quỳnh Tam
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa2025-08-30 07:00:00.0002025-08-30 18:00:00.000Nghĩa Tiến Tây Hiếu

Lịch cắt điện khu vực Hưng Nguyên từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Điện lựcThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu Vực
Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên2025-08-26 05:00:00.0002025-08-26 11:30:00.000Khối 13 Cửa Nam; Hưng Chính
Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên2025-08-26 05:00:00.0002025-08-26 05:30:00.000H Mỹ , H Tân ,, H Thông , Nam Cát , TTHN , H Long , H Lĩnh , Xuân Lâm
Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên2025-08-26 05:00:00.0002025-08-26 05:30:00.000Hưng Phúc, H. Châu, H.Tiến, H.Thắng, H.Xuân, H.Phú, H.Khánh, H.Lam
Đội Quản lý điện lực khu vực Hưng Nguyên2025-08-26 11:00:00.0002025-08-26 11:30:00.000Hưng Phúc, H. Châu, H.Tiến, H.Thắng, H.Xuân, H.Phú, H.Khánh, H.Lam

Lịch cắt điện khu vực Nghi Lộc từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Điện lựcThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu Vực
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Lộc2025-08-26 12:00:00.0002025-08-26 13:30:00.000Phía sau Đz 483 E15.51
Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Lộc2025-08-26 12:00:00.0002025-08-26 13:30:00.000Phia sau Dz 481 E15.51

Lịch cắt điện khu vực Tân Kỳ từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2025

Điện lựcThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu Vực
Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ2025-08-29 05:30:00.0002025-08-29 17:00:00.000Xã Giai Xuân
Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ2025-08-29 07:30:00.0002025-08-29 10:30:00.000Xã Nghĩa Hành, Xã Tiên Đồng

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 27/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cúp điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Nghệ An

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Nghệ An tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN miền Bắc

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Nghệ An hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN miền Bắc tại đường link https://cskh.npc.com.vn/. Chọn mục Tra cứu -> Lịch ngừng giảm cung cấp điện -> Tìm kiếm theo công ty điện lực - Điện lực để nắm bắt thông tin

image(1).png

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Nghệ An chính xác ngay trên điện thoại.

Phường Cửa Lò sau bão số 5: Nhiều nhà dân, công trình hư hỏng, cột điện gãy đổ

Phường Cửa Lò sau bão số 5: Nhiều nhà dân, công trình hư hỏng, cột điện gãy đổ

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thông tin tiến độ cấp điện trở lại

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thông tin tiến độ cấp điện trở lại

