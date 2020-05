Lịch thi đấu chính thức lượt đi của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2020

(Baonghean.vn) - Sau mội thời gian Giải bóng đá VĐQG bị tạm hoãn, Báo Nghệ An gửi đến quý vị và các bạn Lịch thi đấu chính thức do VPF công bố, cập nhật ngày 16/5 của CLB Sông Lam Nghệ An, giai đoạn lượt đi V.League 2020.