Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/7 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã; Nghệ An chuẩn bị các bước đầu tư dự án hồ điều hòa mới tại phường Vinh Phú với tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đi kiểm tra vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Con Cuông. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Con Cuông là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Yên Khê, Chi Khê và thị trấn Trà Lân.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực Đảng ủy xã trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bước đầu thấy ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức xã cao; việc vận hành ban đầu cơ bản thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nắm bắt, trao đổi, ghi nhận ý kiến của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đi kiểm tra vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Lượng Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra các điều kiện hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính; nắm bắt cụ thể những khó khăn và động viên cán bộ, công chức, các đoàn viên, thanh niên nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra việc niêm yết bộ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lượng Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Đức Trung đi kiểm tra triển khai vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Chiêu Lưu.

Kết luận cuộc kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự nỗ lực của xã Chiêu Lưu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức xã, đặc biệt là những đồng chí cán bộ chủ chốt rất tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiêu Lưu; động viên cán bộ, công chức nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 11/7, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra về tình hình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Kim Liên và Vạn An.

Qua kiểm tra thực tế tại các xã Kim Liên và Vạn An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự và đưa bộ máy chính quyền cấp xã vào vận hành ổn định chỉ sau ít ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trò chuyện với ông Lê Xuân Hương - công dân xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn cũ, nay thuộc xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 11/7, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để nghe báo cáo công tác quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2025. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 11/7, tại xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Quỳnh Lưu và trực tuyến đến 6 điểm cầu của 6 xã gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Anh, Quỳnh Văn, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Sơn.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc. Ảnh: Việt Hùng

* Ngày 11/7, đoàn công tác của Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh cuộc kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Châu Khang

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hồ điều hòa và các tuyến mương kết nối về hồ điều hòa tại phường Vinh Phú. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 169 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn ngân sách, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 65,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 86 tỷ đồng…

Hồ điều hòa Hưng Lộc có diện tích 53 ha có tác dụng điều tiết nước mưa cho các phường Trường Vinh, Vinh Hưng và một phần phường Vinh Phú. Ảnh: Quang An

* Trong 2 ngày qua, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường Hồ Tông Thốc, đoạn bên cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đây là một trong những điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè để buôn bán, đặt biển quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.

Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường Hồ Tông Thốc (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Ảnh: P.V

* Trước tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất nông nghiệp… chính quyền địa phương các phường phía Bắc Nghệ An (thuộc TX. Hoàng Mai cũ), ngay lập tức đã vào cuộc quyết liệt tháo dỡ.