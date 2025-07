Tỉnh Nghệ An tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025

Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021- 2025 và mùa khô 2024 - 2025.

Đại tá Đinh Xuân Hướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.