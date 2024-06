Thể thao

Lịch thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày 7/6

Ngày 7/6 diễn ra 12 trận đấu, trong đó 8 trận lứa tuổi nhi đồng, 4 trận lứa tuổi thiếu niên. Tất cả các trận lứa tuổi nhi đồng được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử, kênh YouTube Báo Nghệ An, Fanpage Báo Nghệ An, Truyền hình FPT Play và các nền tảng digital của FPT Play.