Thể thao Khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 - năm 2024 Chiều 6/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa giải lần thứ 26 năm 2024. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên truyền hình FPT Play, Báo Nghệ An điện tử và các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Lễ khai mạc diễn ra tại Sân vận động Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thảo - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An; đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình FPT (đơn vị bảo trợ truyền thông của giải).

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh



Về phía Ban Tổ chức, có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải; các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức giải: Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An; Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ; các nhà tài trợ; đại diện Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An; đại diện cựu cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An; các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và các cầu thủ tham dự giải đấu.

Các đội bóng, vận động viên diễu hành tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Đạo



Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024 do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức. Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích, động viên các em tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, phát triển tố chất; phát hiện, đào tạo nhân tài bóng đá cho tỉnh nhà và đất nước.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 6/6/2024 đến ngày 13/6/2024; với sự tham gia của 32 đội bóng (14 đội thiếu niên, 18 đội nhi đồng) đến từ 21 huyện, thành, thị, với 412 vận động viên.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải đã nhiệt liệt chào mừng, gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà đã về tham dự, chứng kiến giải đấu.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng nêu rõ: Đã thành truyền thống, suốt 25 năm qua, cứ mỗi dịp Hè đến, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chính là những ngày hội của các em thiếu niên, nhi đồng yêu thích môn thể thao vua trong tỉnh… Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã vượt ra khuôn khổ của một giải bóng đá phong trào tuổi thơ và trở thành sân chơi bổ ích, nơi ươm mầm bóng đá chuyên nghiệp tỉnh nhà. Từ giải đấu này, đã có rất nhiều cầu thủ trưởng thành và bước lên các sân chơi quốc gia, quốc tế.

Bà Thái Nga - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, đại diện nhà tài trợ chính - Tập đoàn TH và Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, thay mặt cho các nhà tài trợ của giải lên sân khấu nhận bó hoa tươi thắm và tình cảm chân thành của Ban tổ chức giải. Ảnh: Đức Anh



Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu được tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Ban Tổ chức luôn biết ơn sự ủng hộ, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chung tay góp sức của các đơn vị đồng tổ chức; các đơn vị tài trợ, đồng hành... Các tập thể, cá nhân đồng hành với sân chơi của trẻ thơ này thực sự là những tấm lòng, những tấm gương tiêu biểu trong trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", là những điển hình “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Ông Âu Đại Lợi - Giám đốc Chi nhánh miền Trung Tập đoàn Thể thao Động Lực trao tặng bóng thi đấu cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024. Ảnh: Nguyễn Đạo



Giải năm nay cũng đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà tài trợ, gồm: Nhà tài trợ chính Tập đoàn TH - Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Thể thao Động Lực chi nhánh miền Trung, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công ty SAVABECO, Công ty cổ phần Đầu tư xi măng công nghệ cao Vixito, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Câu lạc bộ Pickleball Hadico Vinh Tân, Công ty cổ phần Golden City, Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống AC, Công ty Vicem Hoàng Mai; Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Đông Âu - Bệnh viện Đa khoa Đông Âu, Vilas Group, Hội Khuyến học tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (đơn vị đồng hành hỗ trợ công tác y tế)… Các nhà tài trợ đã tạo điều kiện để tổ chức giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng Cờ lưu niệm cho các đội bóng dự giải. Ảnh: Đức Anh



Bước vào mùa giải thứ 26 này, các trận đấu sẽ được truyền trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Nghệ An, và nhất là lần đầu tiên được bảo trợ truyền thông trên kênh truyền hình thương hiệu mạnh của Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play). Điều này cũng đặt ra yêu cầu công tác tổ chức, chuyên môn, việc sản xuất nội dung và phân phối nội dung cần được nâng lên tầm cao mới, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đồng chí Ngô Đức Kiên bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự cộng sự đắc lực của toàn thể các bộ phận, các khâu; sự nỗ lực cao nhất của các thành viên; sự chia sẻ, đồng hành của đông đảo khán giả để giải đấu thành công.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ tặng Cờ lưu niệm cho các đội bóng dự giải. Ảnh: Nguyễn Đạo



Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, các nhà tài trợ đã trao Cờ lưu niệm cho các đội về dự giải… Ban Tổ chức giải tặng hoa cho các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Ban Tổ chức giải, lãnh đạo các đơn vị và các nhà tài trợ tặng Giấy khen và phần quà cho 161 cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay". Ảnh: Đức Anh



Dịp này, Ban Tổ chức giải tặng Giấy khen và phần quà cho 161 cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay"… Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên lứa tuổi thiếu niên giữa Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và Đội Thiếu niên huyện Hưng Nguyên./.