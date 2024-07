Thời sự Danh sách 114 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Sáng 31/7, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, 114 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Nghệ An chúc mừng 114 vị được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử 114 vị chúng tôi vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, chúng tôi nhận thức rằng đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn trước Đại hội”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thay mặt 114 vị được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV phát biểu, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt cho 114 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Võ Thị Minh Sinh xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và xin hứa:

Tiếp tục kế thừa những thành quả quý báu của các thế hệ đi trước và của nhiệm kỳ 2019 - 2024, tập trung xây dựng Chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Mặt trận, “Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tích cực bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát hơn cùng Nhân dân, lắng nghe kịp thời tâm trạng, hơi thở của Nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Chính phủ, các cuộc vận động của Mặt trận. Tất cả, vì tỉnh Nghệ An “phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ".

Thi đua lập nhiều thành tích cao nhất, cùng với hệ thống MTTQ các tỉnh, thành chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; góp phần khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, xứng đáng là “cầu nối” của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần vun đắp thêm sự lớn mạnh không ngừng của Mặt trận -“Mái nhà chung” của các tầng lớp Nhân dân; phát huy, làm dày thêm những trang truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Danh sách 114 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029