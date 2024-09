Thời sự Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tuyên dương các gương điển hình tiên tiến Tối 16/9, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lịch sử 70 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An".

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban Đảng, lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối.

Biểu dương 70 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua

Tháng 7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm với chủ đề: “Phát huy truyền thống 70 năm, cán bộ, đảng viên đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và nêu gương, xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, từng bước phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Các hoạt động Đảng ủy Khối triển khai đã nhận được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Khối, nổi bật là: Tham gia tích cực Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2024; triển khai cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và nêu gương bằng hình thức trực tuyến; tham gia hiệu quả giải thể thao truyền thống năm 2024; chỉ đạo đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 70 năm thành lập Đảng bộ Khối; tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, đặc biệt, cán bộ, đảng viên trong khối đã quyên góp trên 300 triệu đồng để ủng hộ nhân dân xóm 4, xã Quang Sơn xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, tập luyện thể thao và tôn tạo, mở rộng khuôn viên Bia dẫn tích nơi Đảng ủy Khối từng làm việc trong thời gian chiến tranh chống đế quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy Khối trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã có thành tích cao trong phong trào thi đua. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Đảng ủy Khối trao kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Thu Hường - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có thành tích cao trong phong trào thi đua. Ảnh: Thành Cường

Từ trong các phong trào thi đua từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt qua đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Nhiều tập thể trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, có những giải pháp cụ thể, thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề trọng tâm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nội bộ đoàn kết thống nhất; tham gia tích cực trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối.

Nhiều cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động, sáng tạo, có sáng kiến, đề tài, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả; đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và rèn luyện, là tấm gương điển hình tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị...

Ghi nhận các đóng góp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định biểu dương 20 tập thể và 50 cá nhân.

Ban tổ chức khen thưởng 20 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Thành Cường

Ban tổ chức khen thưởng 50 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Thành Cường

100% cơ sở tham gia tìm hiểu lịch sử 70 năm thành lập Đảng bộ Khối

Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (22/9/1954-22/9/2024), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã phát động Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến lịch sử 70 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất. Ảnh: Thành Cường

Cuộc thi nhằm tuyên truyền lịch sử, giáo dục truyền thống, tuyên truyền những truyền thống tốt đẹp và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho tập thể, cá nhân đạt giải Nhì. Ảnh: Thành Cường

Nội dung tập trung vào lịch sử Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (1954-2024) và những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An có liên quan, ảnh hưởng, tác động đến quá trình thành lập, tổ chức hoạt động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ…

Qua 4 tuần phát động cuộc thi, có 100% cơ sở đã tham gia với 96.459 lượt thi. Trong đó có 78.154 bài thi đạt điểm tối đa (chiếm tỷ lệ 81%).

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 48 tập thể và các cá nhân xuất sắc qua 4 tuần thi. Ở mỗi hạng mục có 3 giải Ba, 2 giải Nhì, và 1 giải Nhất.