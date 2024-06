Thời sự

Tổng Biên tập Báo Nghệ An: 'Để những ngày bóng lăn thực sự là những ngày hội'

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXVI năm 2024, của đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải.