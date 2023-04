Liên danh nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam sẽ lập quy hoạch Khu B, Khu Công nghiệp Thọ Lộc, Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa đồng ý chủ trương cho phép Liên danh Công ty cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản (JCM) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) tài trợ kinh phí khảo sát, lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B, Khu Công nghiệp Thọ Lộc tại xã Diễn Phú và Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, Nghệ An trong phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa qua; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng thu hút đầu tư; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, tiềm năng, lợi thế vị trí, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như của tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Công ty cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản (JCM) có vốn điều lệ 4.620 tỷ đồng, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và quản lý xây dựng các công trình.

Tại Việt Nam, JCM đã và đang triển khai đầu tư phát triển dự án Ecoland quy mô khoảng 160ha tại tỉnh Hưng Yên - là khu công nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một khu công nghiệp Nhật Bản.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) có vốn điều lệ 2.015 tỷ đồng là doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp, tổng thầu EPC và bất động sản.

Hiện PAC đã và đang thực hiện một số dự án về hạ tầng tại tỉnh Bình Thuận như: Cảng Quốc tế Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong với công suất thiết kế 8 triệu tấn/năm; Nhà máy điện gió Thái Hòa tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình với công suất 90MW, cho sản lượng điện khoảng 250 triệu kWh/năm; cùng đối tác châu Âu, Nhật Bản đầu tư Nhà máy điện LNG Sơn Mỹ 1, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân với công suất 2.000MW.

Việc lập quy hoạch tại Khu B, Khu Công nghiệp Thọ Lộc là bước đi làm cơ sở thu hút các dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, nhằm có thêm các sản phẩm bất động sản công nghiệp tại Nghệ An, qua đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Trước đó, Khu Công nghiệp Thọ Lộc đã đón nhà đầu tư Công ty TNHH VSIP Nghệ An xây dựng Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An II rộng 500ha, theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23/2 vừa qua, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức công bố quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp VSIP Nghệ AN II trên địa bàn các xã Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Phú, huyện Diễn Châu./.