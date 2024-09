Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc

Ngày 10/9, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc tại huyện Diễn Châu về tiến độ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư.