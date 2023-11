Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ nhất

Toàn cảnh Đại hội Liên đoàn bóng đá Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Xuân Thuỷ

Tham dự đại hội có các đồng chí: Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Thuỷ

Trong những năm gần đây phong trào hoạt động thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng đã được Đảng bộ, chính quyền các cấp Nghệ An quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong các đối tượng, lứa tuổi, địa phương, các ngành.

Tại Nghệ An hiện có 302 trung tâm bóng đá các cấp độ khác nhau, 1.134 Câu lạc bộ, 2.016 đội bóng, hơn 100 nghìn người tập luyện thường xuyên môn bóng đá, 1.679 sân tập các loại…; tạo nguồn lực dồi dào cung cấp vận động viên cho các đội tuyển, câu lạc bộ đào tạo bóng đá trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An là trung tâm đào tạo tạo bóng đá trẻ mạnh nhất toàn quốc, có truyền thống hơn 40 năm phát triển, được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư và định hướng phát triển theo hướng đào tạo các tuyến năng khiếu nghiệp dư tại các huyện, thành phố, thị xã (25 lớp, độ tuổi U9-U10).

Ngành Văn hóa và Thể thao cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa bóng đá vào các trường học; Tổ chức các giải bóng đá thiếu niên nhi đồng và giải bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư để phát triển bóng đá, từ đó phát hiện ra các tài năng bóng đá từ sớm và tuyển chọn đào tạo tập trung tại tỉnh.

Đồng chí Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Thuỷ

Công tác đào tạo bóng đá trẻ được tỉnh giao cho Sở Văn hóa và Thể thao hợp đồng đặt hàng đào tạo bóng đá trẻ từ U11 đến U21 với số lượng 215 vận động viên.

Chính vì điều đó, việc thành lập và tổ chức đại hội Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ nhất là vấn đề cấp thiết nhận được đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá Nghệ An trong giai đoạn mới.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ra đời sẽ có nhiệm vụ, tập hợp, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong xã hội nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng đá nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, phù hợp với truyền thống văn hóa Nghệ An, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; tiếp tục duy trì thành tích đào tạo bóng đá trẻ và cải thiện thành tích xếp hạng Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Nghiệp Khôi cho rằng, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Nghệ An là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và dư luận xã hội; là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển của bóng đá Nghệ An trong những năm tới.

Đồng chí Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Nghệ An nhiệm kỳ 2023 -2028 luôn dành quỹ hoạt động phù hợp, tích cực đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của Liên đoàn, cùng đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển lớn mạnh của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cũng như sự kỳ vọng của đông đảo quần chúng hâm mộ bóng đá Nghệ An.

Với trách nhiệm của mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nói riêng, các liên đoàn bóng đá thành viên nói chung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Nghệ An khoá I nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Xuân Thuỷ

Tại Đại hội, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ nhất đã thống nhất bầu 31 đồng chí vào ban chấp hành khoá I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng bầu 4 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký Liên đoàn.