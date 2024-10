Thể thao Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giữ nguyên án phạt với U11 Sông Lam Nghệ An Ngày 11/10, Ban Khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành quyết định về việc xử lý đơn khiếu nại của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định giữ nguyên án kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan.

U11 Sông Lam Nghệ An trong ngày lên ngôi Vô địch. Ảnh: BTC giải

Trước đó, ngày 09/9/2024, Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) ra án phạt, thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội Sông Lam Nghệ An tại Giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024. U11 SLNA cũng bị phạt 10.000.000 đồng, bị cấm tham gia các giải Bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 02 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định.

Bên cạnh đó, Ban Kỷ luật của Liên đoàn cũng ra án phạt đối với cá nhân ông Trần Quang Dũng – Trưởng đoàn đội U11 Sông Lam Nghệ An và ông Nguyễn Quang Thọ - Huấn luyện viên trưởng đội U11 Sông Lam Nghệ An.

Ngày 11/9/2024, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan đã gửi đơn khiếu nại lên Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với nội dung: Quá trình xử lý kỷ luật của Ban Kỷ luật, LĐBĐVN thì Câu lạc bộ, Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng đều không được tiếp cận các buổi làm việc của Ban Kỷ luật, không được tham gia xác minh và có ý kiến giải trình các vấn đề liên quan.

Hồ sơ của cầu thủ Bùi Văn Bảo tuân thủ đúng, đầy đủ theo quy định tại Điều lệ giải và đã được Ban tổ chức giải kiểm tra, xác minh đủ điều kiện tham dự giải. Cụ thể, cháu Bùi Văn Bảo có đầy đủ hồ sơ gốc gồm: Giấy khai sinh bản gốc của cầu thủ Bùi Văn Bảo; Căn cước của cầu thủ Bùi Văn Bảo; Xác nhận thông tin về cư trú của Công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh về nơi cư trú của cầu thủ Bùi Văn Bảo; xác nhận thông tin đăng ký khai sinh số 24/PTP của UBND thị xã Hồng Lĩnh ngày 19/7/2024; Thông Báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Giấy xác nhận của UBND phường Đậu Liên ngày 7/8/2023 về việc đăng ký khai sinh; Giấy xác nhận số 156/UBND-VP của Văn phòng UBND phường Đậu Liên ngày 11/9/2024 xác nhận thông tin liên quan đến giấy khai sinh số 45, quyền số 01/2013; Các văn bản, chứng từ trên đây đều thể hiện: cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh ngày 08/02/2013.

"Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An, Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng đều không có lỗi trong vụ việc trên" và đề nghị "Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thu hồi và hủy bỏ Quyết định kỷ luật đội U11 và các cá nhân liên quan".

Kèm theo bản khiếu nại này, CLB Sông Lam Nghệ An cũng cung cấp ảnh chụp giấy khai sinh bản gốc, căn cước của cầu thủ Bùi Văn Bảo; xác nhận thông tin về cư trú của Công an Phường Đậu Liêu; xác nhận thông tin đăng ký khai sinh của UBND Thị xã Hồng Lĩnh; Thông báo số định danh cá nhân, thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư; xác nhận của UBND phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh về việc đăng ký giấy khai sinh; Xác nhận của Văn phòng UBND phường Đậu Liêu... Các văn bản, chứng từ trên đều thể hiện cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh ngày 08/02/2023.

Quá trình phân tích sự việc, Ban Giải quyết Khiếu nại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận thấy: Cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh ngày 8/2/2013 là phù hợp với quy định, điều lệ Giải bóng đá U11 toàn quốc. Căn cứu vào hồ sơ đăng ký thi đấu của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Ban tổ chức giải đã chấp thuận cầu thủ Bùi Văn Bảo được tham gia thi đấu giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2024....

Tuy nhiên, các tài liệu liên quan như: Hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Sổ Đăng bộ tại Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu ghi nhận thông tin về học sinh Bùi Văn Bảo, sinh ngày 08/02/2010, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ sơ nhân khẩu lưu tại tàng thư cư trú Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh của gia đình anh Bùi Văn Chính và chị Nguyễn Thị Tâm có một số tài liệu gồm: Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ, bản khai nhân khẩu có chữ ký đề tên Bùi Văn Chính, có nội dung thông tin về công dân Bùi Văn Bảo sinh ngày 08/02/2010.

"Các tài liệu có trong hồ sơ giải quyết khiếu nại mang tính xác thực cao giữa hồ sơ đăng ký thi đấu của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và kết quả xác minh của Ban tổ chức giải cho thấy có sự khác nhau về độ tuổi của cầu thủ Bùi Văn Bảo tham gia thi đấu Giải bóng đá U11 toàn quốc 2024. Các tài liệu được cung cấp về trường hợp cầu thủ Bùi Văn Bảo đội U11 Sông Lam Nghệ An cho thấy có sự gian lận tuổi là sinh ngày 08/02/2010 chứ không phải là 08/02/2013 là cơ sở, đã được xác minh", quyết định của Ban Giải quyết Khiếu nại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nêu rõ.

Về nội dung khiếu nại, Câu lạc bộ, Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng đều không được tiếp cận các buổi làm việc của Ban Kỷ luật, không được tham gia xác minh và có ý kiến giải trình các vấn đề liên quan, Ban giải quyết khiếu nại cho biết: Căn cứ theo Điều lệ giải và Quy định về kỷ luật của VFF, ban kỷ luật có thẩm quyền xử lý kỷ luật. Việc gặp và hỏi trực tiếp đối tượng bị xem xét kỷ luật, các bên liên quan là thuộc quyền của ban kỷ luật, không phải là nghĩa vụ bắt buộc của ban kỷ luật.

Về nội dung khiếu nại: “Câu lạc bộ, Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng đều không có lỗi trong vụ việc trên; không can thiệp về các giấy tờ pháp lý, đời tư của cầu thủ Bùi Văn Bảo", Ban Khiếu nại cho biết, theo điều lệ giải quy định: Trong quá trình tham dự giải, đội có cầu thủ bị phát hiện gian lận tuổi sẽ bị loại khỏi giải. Kết quả thi đấu giữa các đội với đội này bị hủy bỏ. Đội bóng, huấn luyện viên, lãnh đạo đội bóng sẽ phải nhận hình thức kỷ luật của LĐBĐVN”. Như vậy, trách nhiệm kỷ luật là thuộc về đơn vị đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia giải để cầu thủ thi đấu...