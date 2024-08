Thể thao Cầu thủ nhí U11 Sông Lam Nghệ An và những lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Cầu thủ nhí Võ Đức Anh được biết đến là Vua phá lưới tại các giải trẻ. Mới đây, ở Giải Nhi đồng toàn quốc 2024, tiền đạo U11 Sông Lam Nghệ An đã giành được danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Vua phá lưới

Võ Đức Anh là tiền đạo chủ lực của U11 Sông Lam Nghệ An tham dự giải U11 toàn quốc 2024. Đức Anh được xem là nhân tố nổi bật góp công lớn giúp U11 Sông Lam Nghệ An lần thứ 8 bước lên ngôi vương.

Tiền đạo Đức Anh của U11 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Ngoài sở hữu thể hình tương đối lý tưởng, Đức Anh còn nổi trội với những pha xử lý bóng kỹ thuật, lắt léo làm không ít khán giả phải mê đắm. Tiền đạo mang áo số 10 còn có tốc độ của một "thần gió", với những cú sút trái phá, khiến cho hàng thủ đối phương luôn bị đặt trong thế báo động.

Chứng kiến màn thể hiện của tiền đạo người Yên Thành có thể thấy đây là mẫu cầu thủ có khả năng chơi bóng độc lập và tự xoay chuyển được cục diện trận đấu. Minh chứng rõ nét nhất ở trận Bán kết Giải U11 toàn quốc 2024, khi Đức Anh đã tạo nên sự khác biệt để giúp U11 Sông Lam Nghệ An có cuộc lội ngược dòng thành công. Cụ thể trong hiệp 1, U11 Sông Lam Nghệ An đang bị Thái Nguyên dẫn với với tỷ số 1-0, vào những phút đầu tiên của hiệp 2, Đức Anh nhận bóng từ đồng đội bên cánh phải, rồi xoay người khéo léo để loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút chìm trái phá vào góc xa làm tung lưới Thái Nguyên.

Chưa dừng lại ở đó, 1 phút sau, Đức Anh thể hiện khả năng chơi bóng độc lập, biến hóa, khi dùng tốc độ, kỹ thuật để đột phá từ phần sân nhà, rồi dứt điểm lạnh lùng giúp U11 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng thứ 2. Đây cũng là cú đúp mà tiền đạo người Yên Thành lập được trong trận đấu Bán kết để đưa U11 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đức Anh giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Giải U11 toàn quốc năm 2024. Ảnh: BTC

Ngoài 2 pha lập công ở trận Bán kết, trước đó Đức Anh còn ghi được 5 bàn thắng nữa để trở thành Vua phá lưới tại Giải U11 toàn quốc 2024. Có thể nói, Võ Đức Anh là một trong những nhân tố thi đấu nổi bật nhất giúp đoàn quân của huấn luyện viên Quang Thọ lần thứ 8 giành chức vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An Vô địch Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2024. Ảnh: BTC

Không chỉ tại giải lần này cầu thủ Yên Thành mới đoạt được danh hiệu Vua phá lưới, mà trước đó, Đức Anh đã từng sở hữu danh hiệu này ở Giải U9 toàn quốc 2022; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023. Vậy nên không quá lời khi nói, Đức Anh là Vua phá lưới của các giải Nhi đồng.

Thừa hưởng từ gen bố

Đức Anh sinh ra ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành. Anh Võ Trọng Phú - bố của Đức Anh là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh Phú đã từng được tham gia V-League trong màu áo của đội bóng Quân khu 4 và Navibank Sài Gòn. Nhưng rồi do gặp chấn thương, anh Trọng Phú đã phải giải nghệ sớm ở tuổi 27.

Trở về quê nhà sinh sống, anh Phú quyết định thành lập lớp bóng đá cộng đồng tạo ra sân chơi cho các em nhỏ trong xã. Và cũng chính đây là cơ hội để tiền đạo Đức Anh sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng bẩm sinh. Có lẽ được thừa hưởng từ gen bố mình, nên lúc lên 6 tuổi, Đức Anh đã thể hiện phẩm chất kỹ thuật nổi trội hơn những bè bạn cùng trang lứa.

Nhận thấy, Đức Anh là tài năng không thể bỏ sót, nên năm 2021, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ đã quyết định thuyết phục gia đình cho Đức Anh gia nhập đội U9 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, phải đến năm 2022, Đức Anh mới chính thức là cầu thủ thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Trong thời gian ngắn tập luyện tại trung tâm, cầu thủ người Yên Thành nhanh chóng bộc lộ tài năng và trở thành tiền đạo chủ lực tại đội U9 Sông Lam Nghệ An. Cũng chính mùa giải đầu tiên được thi đấu dưới màu áo vàng, Đức Anh đã góp sức cùng đội nhà giành chức Vô địch Giải U9 toàn quốc 2022. Bên cạnh đó, Đức Anh cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải này.

2 bố con anh Trọng Phú tại Giải U9 toàn quốc năm 2022. Ảnh: NVCC

Một năm sau, khi trở về đầu quân cho đội Nhi đồng Yên Thành tham gia Cúp Báo Nghệ An, Đức Anh tiếp tục ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới. Điều đáng nói, do bận tham gia Giải U11 toàn quốc 2023 cùng U11 Sông Lam Nghệ An, nên Đức Anh chỉ thi đấu cho Nhi đồng Yên Thành 2 trận. Tuy nhiên, tiền đạo được ví như "thần gió" đã ghi tới 6 bàn thắng để trở thành Vua phá lưới Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023.

Có thể khẳng định, Đức Anh là một trong những cầu thủ xứ Nghệ sớm bộc lộ được tài năng chơi bóng. Dẫu vậy, đó cũng chỉ mới là "hạt mầm" tốt, muốn gặt hái quả ngọt trong tương lai, cần có bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng đúng mức./.