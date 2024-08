Thể thao Ngược dòng đánh bại U11 Thái Nguyên, U11 Sông Lam Nghệ An tiến vào chung kết Sau khi để U11 Thái Nguyên dẫn bàn trước trong hiệp 1, U11 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và ngược dòng thành công để giành chiến thắng, qua đó tiến vào trận chung kết.

Trận bán kết giữa U11 Sông Lam Nghệ An và U11 Thái Nguyên trong khuôn khổ U11 Quốc gia 2024, diễn ra vào chiều 5/8 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Trước khi bước vào vòng bán kết, U11 Sông Lam Nghệ An đã sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng, khi giành toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Trong khi đó, đối thủ của U11 Sông Lam Nghệ An ở vòng bán kết là U11 Thái Nguyên đã kết thúc vòng bảng với 7 điểm, sau 2 trận thắng, 1 hòa và xếp ở vị trí thứ nhất. Tại trận tứ kết, U11 Thái Nguyên đã đánh bại U11 Hải Dương với tỷ số tối thiểu 1-0.

Tiền đạo Đức Anh của U11 Sông Lam Nghệ An bị đối phương ép như hình với bóng. Ảnh: Sỹ Hiếu

Với thực lực 2 đội đã thể hiện từ đầu mùa giải, không khó để dự đoán đoàn quân của huấn luyện viên Quang Thọ (U11 Sông Lam Nghệ An) sẽ nắm giữ vị thế cửa trên trong cuộc chạm trán ở bán kết.

Như thường lệ, bộ đôi Đức Anh và Bá Tuấn của U11 Sông Lam Nghệ An vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên những tình huống sóng gió trước khung thành của đối phương.

Dù bị kèm chặt nhưng Đức Anh vẫn có được 2 bàn thắng giúp U11 Sông Lam Nghệ An ngược dòng thành công. Ảnh: Sỹ Hiếu

Và không nằm ngoài dự đoán, U11 Sông Lam Nghệ An làm chủ hoàn toàn thế trận ngay khi bóng lăn ở Nhà thi đấu Bắc Ninh. Tiền đạo Đức Anh dù bị đối phương luôn theo sát nhưng vẫn tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước cầu môn của thủ thành Trần Lâm (Thái Nguyên).

Phút 18, Đức Anh có pha đi bóng đột phá thần tốc bên cánh trái, rồi tung cú sút sấm sét nhưng thủ môn Trần Lâm đã phản xạ xuất thần để cản phá thành công.

Để khắc chế sức mạnh của U11 Sông Lam Nghệ An, U11 Thái Nguyên đã chủ động chơi phòng ngự, với số đông cầu thủ có mặt ở phần sân nhà. Dù chơi hoàn toàn lép vế trước các cầu thủ xứ Nghệ, nhưng vào phút 20 của hiệp đấu thứ nhất, U11 Thái Nguyên bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đức Trung dẫn bóng ở biên phải rồi tung cú sút trái phá, khiến thủ thành U11 Sông Lam Nghệ An phải đẩy bóng ra, Trường An có mặt kịp thời đệm lòng chính xác, mang về lợi thế dẫn bàn cho U11 Thái Nguyên.

Bước sang hiệp 2, khi bất ngờ bị đối thủ dội gáo nước lạnh, U11 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tổ chức lên bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Và ngay phút thứ 1 của hiệp đấu thứ 2, đoàn quân của huấn luyện viên Quang Thọ đã quân bình tỷ số. Bàn thắng xuất phát từ pha lên bóng bên cánh trái, Đức Anh nhận bóng từ đồng đội rồi xoay người khéo léo trước khi tung cú sút chìm trái phá vào góc xa làm tung lưới Trần Lâm.

Chưa dừng lại ở đó, 1 phút sau, Đức Anh thể hiện đẳng cấp vượt trội, khi dùng tốc độ, kỹ thuật để đột phá từ phần sân nhà, rồi dứt điểm lạnh lùng để giúp U11 Sông Lam Nghệ An có bàn thắng thứ 2.

Bàn thắng tiếp tục đến với các học trò của huấn luyện viên Quang Thọ. Trần Lâm mắc sai lầm sau cú phát bóng của đồng nghiệp bên phía đối phương, bóng bật ra tìm đến Minh Quân, tiền vệ này tung cú dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên thành 3-1 cho U11 Sông Lam Nghệ An.

Niềm vui của U11 Sông Lam Nghệ An sau khi lội ngược dòng thành công. Ảnh: Sỹ Hiếu

Những phút cuối trận, U11 Sông Lam Nghệ An còn tạo thêm một số tình huống nguy hiểm nhưng tỷ số 3-1 vẫn được giữ nguyên. Với kết quả này, U11 Sông Lam Nghệ An sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết Giải U11 Quốc gia 2024.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 7/8 ở Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh./.