Thể thao U11 Sông Lam Nghệ An thâu tóm các danh hiệu tại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Ngoài chức vô địch, U11 Sông Lam Nghệ An còn giành thêm các danh hiệu phụ gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An vô địch giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2024. Ảnh: BTC

Trải qua 32 trận đấu, tại Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2024 đã tìm ra nhà vô địch là Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, Sông Lam Nghệ An với nhiều cầu thủ kỹ thuật đã trình diễn lối chơi rực lửa, cuốn hút người xem. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 39, thủ thành Lưu Gia Bảo bên phía Sông Lam Nghệ An đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 1-0.

Chiến thắng này giúp đội quân của huấn luyện viên Quang Thọ bước lên ngôi vương, qua đó thống trị giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc với 8 lần giành chức vô địch.

U11 SLNA giành Giải cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Ảnh: BTC

Ngoài chức vô địch, U11 Sông Lam Nghệ An còn thâu tóm tất cả các danh hiệu cá nhân tại giải năm nay. Cụ thể các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An: Võ Đức Anh - giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Lò Bá Duẩn - Cầu thủ xuất sắc nhất; Lưu Gia Bảo - Thủ môn xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, U11 Sông Lam Nghệ An cũng đóng góp tới 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của giải./.