Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng đội hình nào cho mùa giải mới? Với việc Sông Lam Nghệ An bổ sung thêm một số nhân sự mới, điều người hâm mộ quan tâm là đội bóng sẽ điều chỉnh lại đội hình như thế nào để có lối chơi khởi sắc hơn khi bước đến V-League 2024/25?

Sông Lam Nghệ An tiến hành tập chiến thuật chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Chung Lê

Như đã biết, sau khi mùa giải 2023/2024 kết thúc, Sông Lam Nghệ An đã chia tay 6 cầu thủ gồm: 2 thủ môn Văn Tiến, Mai Sỹ Hoàng, tiền vệ Văn Việt, Đặng Văn Lắm, trung vệ Mario Zebic và tiền đạo Success.

4 nội binh phải ra đi này đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng nếu xét về quá trình đóng góp của họ ở mùa giải vừa qua cho Sông Lam Nghệ An thì không thật sự nổi bật. Vậy nên ban huấn luyện xứ Nghệ sẽ không phải quá đau đầu khi chia tay 4 gương mặt kể trên.

Về phần Mario Zebic và Success thì việc sớm thanh lý họ là hết sức hợp lý đối với Sông Lam Nghệ An. Bởi bộ đôi ngoại bình này đã có một mùa giải đáng quên ở sân Vinh.

Hiện, Sông Lam Nghệ An đã liên hệ thành công với tiền đạo Benjamin Kuku - Quốc tịch Nigeria và Trung vệ Sebastian Zaracho - Quốc tịch Paraguay. Nhiều khả năng đây sẽ là 2 tân binh của Sông Lam Nghệ An ở V-League 2024/25.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ sẽ nhận được sự phục vụ của hậu vệ Hồ Văn Cường, sau khi đã trở về từ Câu lạc bộ Công An Hà Nội.

Như vậy có thể tạm yên tâm với lực lượng mà Sông Lam Nghệ An hiện đang có trong tay. Tuy nhiên để các mắt xích ở đội bóng xứ Nghệ vận hành được trơn tru thì việc sắp xếp đội hình, cùng lối chơi phù hợp là điều kiện cần thiết.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An - ông Phạm Anh Tuấn cho biết: "Như đã thấy ở mùa giải trước, nếu Sông Lam Nghệ An chơi với sơ đồ 4-4-2 sẽ bị bế tắc, bởi đá với sơ đồ đó thì phải có 2 trung vệ thực sự chất lượng. Ngoài ra, 2 hậu vệ biên phải đáp ứng được khả năng lên công về thủ sắc sảo. Tuy nhiên hiện tại Sông Lam Nghệ An không có được những nhân sự để áp dụng tốt chiến thuật này. Vì thế chúng tôi sẽ phải sắp xếp lại đội hình sao cho Sông Lam Nghệ An sẽ có được lối chơi hiệu quả nhất".

Với những bổ sung mới hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ trình diễn lối chơi khởi sắc hơn. Ảnh: Chung Lê

Với phát biểu đó của nhà cầm quân xứ Nghệ, sẽ không mấy khó khăn để có thể dự đoán rằng, ở mùa giải tới, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3.

Nếu đội chủ sân Vinh sử dụng sơ đồ 3-4-3, khi đó sẽ dễ dàng hơn trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Lúc đó vị trí thủ môn như thường lệ của Sông Lam Nghệ An sẽ là Văn Việt. Bộ 3 trung vệ gồm: Trần Nam Hải, Zaracho, Lê Văn Thành; trong khi đó Bùi Thanh Đức, Bá Quyền, Quang Vinh, Hồ Văn Cương sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ. 3 tiền đạo là: Olaha, Kuku và Long Vũ. Với sở trường và thế mạnh vốn có thì Kuku sẽ được bố trí trong vai trò của một trung phong cắm. Dễ nhận thấy, đây là đội hình khi cần tấn công hứa hẹn sẽ mang đến sức công phá mạnh mẽ lên hàng thủ đối phương.

Còn nếu phải chuyển đổi trạng thái sang phòng ngự, thì các tiền vệ cánh Hồ Văn Cường và Bùi Thanh Đức sẽ lùi về như một hậu vệ biên. Trong khi đó tiền đạo Long Vũ cũng sẽ trở lại trong vai trò tiền vệ cánh phải. Riêng Olaha sẽ được phép chơi rộng, để lôi kéo hậu vệ đối phương mở ra cơ hội cho trung phong Kuku.

Tất nhiên đây chỉ là đội hình dự kiến, với một chặng đua đường trường như V-League, thì việc xoay tua cầu thủ là yếu tố không thể tránh khỏi. Vì vậy, những nhân sự như Trần Đình Hoàng, Lê Nguyên Hoàng, Vương Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Phan Xuân Đại... sẽ là sự thay thế cần thiết của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Hy vọng với những sự bổ sung mới, cùng việc bố trí đội hình phù hợp, Sông Lam Nghệ An sẽ trình diễn lối chơi khởi sắc hơn, qua đó có thể hâm nóng lại bầu không khí ở chảo lửa thành Vinh./.